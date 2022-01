Loại quả “tiên dược” muốn ăn phải dùng cưa: Việt Nam có nhiều!

Quả đào tiên không phải là loại cây cho trái đào màu hồng đẹp mắt mà là loại cây có tên khoa học là Crescentia cujete Lin, thuộc họ núc nác. Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hiện nay loài cây này đã có mặt và được trồng ở rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Cây đào tiên được yêu quý và trồng nhiều vậy là do cây có sức sống rất mãnh liệt: Chỉ cần 1 cành nhỏ cắm xuống đất, ngay cả những nơi đất khô cằn nhất thì cành cây này vẫn có thể phát triển được, lá cây luôn xanh tốt quanh năm chính vì lý do ấy nên dân gian gọi là cây trường sinh.Đào tiên có quả hình dáng giống quả bưởi da xanh, bên trong chứa nhiều thịt mềm ăn ngọt ngọt giống vị cam thảo. Loại đào tiên này đặc biệt cho ra quả khá nhiều. Khi quả chín vào tháng 10 -12 hàng năm, người ta tiến hành thu hái lấy quả để dùng tươi hoặc dùng khô. Nếu dùng khô thì đem bổ đôi quả, bỏ hạt, lấy phần thịt bên trong đem thái mỏng phơi khô để bảo quản dùng dần. Quả Đào Tiên có chứa khá nhiều axit như: axit xitric, axit clorogenic, axit tactric, axit creosenic… Vỏ của quả khá cứng, với những quả to thậm chí phải dùng cưa mới bổ đôi. Đúng như tên gọi của nó, quả Đào Tiên có thể dùng để tăng cường tuổi thọ. Trái Đào Tiên khi chín sẽ được bổ ra, bỏ hạt và ăn như một loại trái cây thông thường. Sử dụng trái Đào Tiên thường xuyên hỗ trợ cải thiện sức khỏe, tăng cường tuổi thọ. Đồng thời, loại quả này còn rất tốt với người bị suy nhược cơ thể, suy giảm sinh lực… Quả Đào Tiên xanh khi hái vào thì lấy phần thịt cơm bên trong để kết hợp với một số vị thuốc khác. Công dụng chính của phần thịt cơm quả Đào Tiên đó chính là hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa, nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón. Dùng 100g cơm của trái Đào Tiên cho vào 500ml rượu gạo truyền thống để ủ trong bình thủy tinh kín khoảng 10 ngày. Mỗi ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần 10ml trước bữa ăn để cải thiện tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và giúp ngon miệng hơn. Dùng quả Đào Tiên đã chín để xào cùng rượu đế trắng, khi hỗn hợp còn nóng thì bọc vào bên trong khăn mỏng. Dùng tấm vải đắp lên chỗ đau để khắc phục tình trạng đau nhức xương khớp. Cắt đôi trái Đào Tiên già chín cây, dùng phần thịt bên trong trái Đào Tiên để xào cùng 100g đường phèn. Lưu ý không đổ nước lã vào, để lửa nhỏ để nguyên liệu sánh lại với nhau. Đây còn là bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng táo bón, hạ huyết áp, an thần. Muốn dùng trái Đào Tiên để làm nhuận tràng, tẩy xổ thì có thể chế biến thành mứt dẻo. Mỗi ngày sau bữa ăn dùng khoảng 10g. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV

Quả đào tiên không phải là loại cây cho trái đào màu hồng đẹp mắt mà là loại cây có tên khoa học là Crescentia cujete Lin, thuộc họ núc nác. Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hiện nay loài cây này đã có mặt và được trồng ở rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Cây đào tiên được yêu quý và trồng nhiều vậy là do cây có sức sống rất mãnh liệt: Chỉ cần 1 cành nhỏ cắm xuống đất, ngay cả những nơi đất khô cằn nhất thì cành cây này vẫn có thể phát triển được, lá cây luôn xanh tốt quanh năm chính vì lý do ấy nên dân gian gọi là cây trường sinh. Đào tiên có quả hình dáng giống quả bưởi da xanh , bên trong chứa nhiều thịt mềm ăn ngọt ngọt giống vị cam thảo. Loại đào tiên này đặc biệt cho ra quả khá nhiều. Khi quả chín vào tháng 10 -12 hàng năm, người ta tiến hành thu hái lấy quả để dùng tươi hoặc dùng khô. Nếu dùng khô thì đem bổ đôi quả, bỏ hạt, lấy phần thịt bên trong đem thái mỏng phơi khô để bảo quản dùng dần. Quả Đào Tiên có chứa khá nhiều axit như: axit xitric, axit clorogenic, axit tactric, axit creosenic… Vỏ của quả khá cứng, với những quả to thậm chí phải dùng cưa mới bổ đôi. Đúng như tên gọi của nó, quả Đào Tiên có thể dùng để tăng cường tuổi thọ. Trái Đào Tiên khi chín sẽ được bổ ra, bỏ hạt và ăn như một loại trái cây thông thường. Sử dụng trái Đào Tiên thường xuyên hỗ trợ cải thiện sức khỏe, tăng cường tuổi thọ. Đồng thời, loại quả này còn rất tốt với người bị suy nhược cơ thể, suy giảm sinh lực… Quả Đào Tiên xanh khi hái vào thì lấy phần thịt cơm bên trong để kết hợp với một số vị thuốc khác. Công dụng chính của phần thịt cơm quả Đào Tiên đó chính là hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa, nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón. Dùng 100g cơm của trái Đào Tiên cho vào 500ml rượu gạo truyền thống để ủ trong bình thủy tinh kín khoảng 10 ngày. Mỗi ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần 10ml trước bữa ăn để cải thiện tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và giúp ngon miệng hơn. Dùng quả Đào Tiên đã chín để xào cùng rượu đế trắng, khi hỗn hợp còn nóng thì bọc vào bên trong khăn mỏng. Dùng tấm vải đắp lên chỗ đau để khắc phục tình trạng đau nhức xương khớp. Cắt đôi trái Đào Tiên già chín cây, dùng phần thịt bên trong trái Đào Tiên để xào cùng 100g đường phèn. Lưu ý không đổ nước lã vào, để lửa nhỏ để nguyên liệu sánh lại với nhau. Đây còn là bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng táo bón, hạ huyết áp, an thần. Muốn dùng trái Đào Tiên để làm nhuận tràng, tẩy xổ thì có thể chế biến thành mứt dẻo. Mỗi ngày sau bữa ăn dùng khoảng 10g. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV