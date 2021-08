Loài hoa "tiên dược" nào khiến đại gia khát khao sở hữu?

Thiên Sơn tuyết liên (hoa sen tuyết của Thiên Sơn) là loài hoa trước đây thường xuất hiện trong các bộ phim của Trung Quốc, đặc biệt là trong truyện Kim Dumg với công dụng cải lão hoàn đồng, tăng công lực, chữa vết thương… Loài hoa này được mệnh danh là bách thảo chi vương (vua của trăm loài dược bảo), thuộc dòng rất hiếm, chỉ sinh trưởng ở độ cao trên 2.500m so với mực nước biển, giới hạn ghi nhận vào năm 2018 là 4.000m. Loại tiên dược này chỉ mọc ở những khe núi đá. Từ mảnh đất cằn cỗi, địa hình hiểm trở, cheo leo, mọc ra một đoá hoa trắng yêu kiều, bung xoè như bông sen giữa tuyết trắng. Người Tân Cương nhiều đời nay vẫn truyền tai nhau rằng, sở dĩ Thiên Sơn tuyết liên có một hình dáng yêu kiều như thế là do nó được kết tinh từ gió, mây và tuyết. Đây là loài sinh trưởng chậm, mất 5 - 7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa, và chỉ 5% số hạt có thể nảy mầm. Hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, sinh trưởng trong điều kiện 3 - 5 độ C và chịu được lạnh -21 độ C. Mặc dù mất 5 - 7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa nhưng quá trình tăng trưởng thực tế của nó chỉ diễn ra trong khoảng 8 tháng. Đây là đặc điểm sinh học độc đáo mà hiếm loài nào có được. Sinh trưởng và phát triển trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt đã khiến Thiên Sơn tuyết liên trở thành một trong những loại cây quý giá và có nhiều dược tính vô cùng kỳ diệu. Giới y học mệnh danh loài hoa này là tiên dược. Một số công dụng nổi bật của Thiên Sơn tuyết liên có thể kể đến như: giải độc, hỗ trợ điều trị bệnh phổi, đau nhức cơ thể, các bệnh phong thấp - thận hư, bồi bổ sinh lực nam giới, thống kinh nữ giới… Loài hoa này có tính nhiệt cao, khi ăn vào mồ hôi sẽ chảy nhiều. Tương truyền sau khi ăn, người ta có thể cởi trần đi trong tuyết mà không cảm lạnh. Thiên Sơn tuyết liên giàu protein và các loại axitamin, có thể điều tiết được độ toan kiềm trong cơ thể người, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, chống mệt mỏi, chống lão hóa. Tuy nhiên cần lứu ý, Thiên Sơn tuyết liên có khả năng làm co tử cung, chính vì thế loại hoa này nghiêm cấm sử dụng cho phụ nữ đang mang thai vì nó sẽ dẫn tới sảy thai hoặc thai chết lưu khi sử dụng. Vì những đặc tính vô cùng quý giá, Thiên Sơn tuyết liên luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ tuyệt chủng do bị khai thác quá mức làm thuốc cổ truyền. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

