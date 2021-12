“Thủy quái” biển sâu bỗng dưng trồi lên bờ, người dân được phen hốt hoảng

Khi đang chạy bộ trên bờ biển, Andy Rees đã phát hiện một vật thể lạ. Ban đầu anh tưởng đó là một con hải cẩu non mắc cạn, nhưng khi lại gần kiểm tra, cảnh tượng khiến người đàn ông bối rối. "Cái xác nằm lộn ngược nên tôi nhẹ nhàng lật nó lên, mà không nhận ra mình đang đặt chân vào một cái miệng khổng lồ. Những chiếc răng sắc nhọn của con vật đã xuyên qua mũi giày và suýt đâm vào da, khiến tôi hơi sốc", Rees kể lại. "Đó là một con cá thật khủng khiếp và đáng sợ!". Andy đã chụp ảnh lại hình ảnh con thủy quái và gửi cho Hiệp hội Bảo tồn Biển, câu trả lời có ngay tức khắc, đó là sinh vật thuộc loài Lophius piscatorius còn được gọi là cá thầy tu. Chúng sinh sống chủ yếu ở độ sâu từ 550 đến 2000 m so với mặt nước ở vùng biển phía đông bắc Đại Tây Dương. Trong tiếng Anh loài cá này được gọi là monkfish hay anglerfis. Không chỉ có ngoại hình gây kinh hoàng, cá thầy tu còn gây kinh hoàng với khả năng mở hàm cực lớn, bất cứ ai nhìn vào cái mồm rộng ngoác đủ nhét hai đầu người này của cá thầy tu đều không khỏi rùng mình. Tuy vậy, loài cá xấu xí này chỉ có thể dọa nạt được những người yếu bóng vía hoặc không am hiểu về đại dương. Thực tế, mặc dù có ngoại hình của một con quái vật đại dương nhưng cá thầy tu lại khá hiền lành, nó chỉ có thể gây thương tổn nhẹ cho con người khi giận dữ. Sống ở độ sâu từ 400 - 900m dưới đáy biển Australia, có thể dài đến gần 1m, nặng ít nhất là 8kg trong những môi trường lý tưởng. Ở một số nơi khác như biển Địa Trung Hải và cả hai phía của Đại Tây Dương, người ta thường bắt được những con cá thầy tu có trọng lượng trung bình khoảng 5kg. Ngoại hình xấu xí và ghê rợn nhưng cá thầy tu lại có cơ thịt và mùi vị độc đáo. Thịt dễ nhai và mùi vị nhẹ, hơi ngọt, không tanh, đây là điểm khiến loài cá này rất được ưa thích và được xem là "tôm hùm của người nghèo". Mặc dù vậy, do sống sâu dưới đáy biển nên cá thầy tu là loại cá hiếm, không hay bị bắt gặp, cũng không bị săn bắt ráo riết, thông thường chúng là sản phẩm đánh bắt phụ của những tàu lưới kéo đáy. Đối với những người lần đầu nhìn thấy loài cá này, chắc chắn sẽ bị kinh khiếp bởi ngoại hình của nó giống hệt một con thủy quái đáng sợ. Cá thầy tu có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều collagen và vitamin nên được người dân nhiều nước rất ưa chuộng. Khi được chế biến thành món hấp, thịt cá có vị ngọt đặc trưng, càng ăn càng thích, đây chính là đặc điểm khiến cho chúng được nhiều người yêu thích. "Sinh vật có khả năng đã bị hải cẩu hoặc một loài săn mồi nào đó ăn thịt và dạt vào bờ do thời tiết mưa bão gần đây. Nội tạng của nó lộ ra và đuôi có vết cắn. Tôi không nghĩ con cá đã chết từ lâu vì nó chưa bốc mùi", phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo tồn Biển chia sẻ về con cá anh Andy tìm thấy. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Khi đang chạy bộ trên bờ biển, Andy Rees đã phát hiện một vật thể lạ. Ban đầu anh tưởng đó là một con hải cẩu non mắc cạn, nhưng khi lại gần kiểm tra, cảnh tượng khiến người đàn ông bối rối. "Cái xác nằm lộn ngược nên tôi nhẹ nhàng lật nó lên, mà không nhận ra mình đang đặt chân vào một cái miệng khổng lồ. Những chiếc răng sắc nhọn của con vật đã xuyên qua mũi giày và suýt đâm vào da, khiến tôi hơi sốc", Rees kể lại. "Đó là một con cá thật khủng khiếp và đáng sợ!". Andy đã chụp ảnh lại hình ảnh con thủy quái và gửi cho Hiệp hội Bảo tồn Biển, câu trả lời có ngay tức khắc, đó là sinh vật thuộc loài Lophius piscatorius còn được gọi là cá thầy tu. Chúng sinh sống chủ yếu ở độ sâu từ 550 đến 2000 m so với mặt nước ở vùng biển phía đông bắc Đại Tây Dương. Trong tiếng Anh loài cá này được gọi là monkfish hay anglerfis. Không chỉ có ngoại hình gây kinh hoàng, cá thầy tu còn gây kinh hoàng với khả năng mở hàm cực lớn, bất cứ ai nhìn vào cái mồm rộng ngoác đủ nhét hai đầu người này của cá thầy tu đều không khỏi rùng mình. Tuy vậy, loài cá xấu xí này chỉ có thể dọa nạt được những người yếu bóng vía hoặc không am hiểu về đại dương. Thực tế, mặc dù có ngoại hình của một con quái vật đại dương nhưng cá thầy tu lại khá hiền lành, nó chỉ có thể gây thương tổn nhẹ cho con người khi giận dữ. Sống ở độ sâu từ 400 - 900m dưới đáy biển Australia, có thể dài đến gần 1m, nặng ít nhất là 8kg trong những môi trường lý tưởng. Ở một số nơi khác như biển Địa Trung Hải và cả hai phía của Đại Tây Dương, người ta thường bắt được những con cá thầy tu có trọng lượng trung bình khoảng 5kg. Ngoại hình xấu xí và ghê rợn nhưng cá thầy tu lại có cơ thịt và mùi vị độc đáo. Thịt dễ nhai và mùi vị nhẹ, hơi ngọt, không tanh, đây là điểm khiến loài cá này rất được ưa thích và được xem là "tôm hùm của người nghèo". Mặc dù vậy, do sống sâu dưới đáy biển nên cá thầy tu là loại cá hiếm, không hay bị bắt gặp, cũng không bị săn bắt ráo riết, thông thường chúng là sản phẩm đánh bắt phụ của những tàu lưới kéo đáy. Đối với những người lần đầu nhìn thấy loài cá này, chắc chắn sẽ bị kinh khiếp bởi ngoại hình của nó giống hệt một con thủy quái đáng sợ. Cá thầy tu có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều collagen và vitamin nên được người dân nhiều nước rất ưa chuộng. Khi được chế biến thành món hấp, thịt cá có vị ngọt đặc trưng, càng ăn càng thích, đây chính là đặc điểm khiến cho chúng được nhiều người yêu thích. "Sinh vật có khả năng đã bị hải cẩu hoặc một loài săn mồi nào đó ăn thịt và dạt vào bờ do thời tiết mưa bão gần đây. Nội tạng của nó lộ ra và đuôi có vết cắn. Tôi không nghĩ con cá đã chết từ lâu vì nó chưa bốc mùi", phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo tồn Biển chia sẻ về con cá anh Andy tìm thấy. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News