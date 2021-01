Thực tập tại NASA, chàng trai 17 tuổi đã phát hiện ra hành tinh mới

Wolf Cukier học sinh trung học 17 tuổi đến từ New York đã gia nhập Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA ở Greenbelt để bắt đầu kỳ thực tập. Công việc của cậu ấy là kiểm tra các biến thể về độ sáng của ngôi sao được chụp bởi Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh của NASA, được gọi là TESS. Vào ngày thứ ba của kỳ thực tập, Wolf Cukier đã phát hiện ra một hành tinh hoàn toàn mới nằm trong một hệ thống cách chúng ta 1.300 năm ánh sáng, hiện được gọi là TOI 1338b. Wolf Cukier nói với CNN: “Tôi đang xem qua dữ liệu cho mọi thứ mà các tình nguyện viên đã đánh dấu, đó là một hệ nhị phân khá phức tạp, một hệ thống mà hai ngôi sao quay quanh nhau. Khoảng ba ngày sau khi tôi thực tập, tôi thấy một tín hiệu từ một hệ thống có tên là TOI 1338b. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một nhật thực, nhưng hóa ra đó là một hành tinh”. TOI 1338 là một hệ sao đôi nằm trong chòm sao Hội Giá, khoảng 1.300 năm ánh sáng từ Trái Đất. Nó được quay quanh bởi một hành tinh circumbinary tên là TOI 1338b. Hai ngôi sao với khối lượng khoảng 1,2 và 0,325 M xoay quanh nhau mỗi 14,6 ngày. Hành tinh mới hiện được gọi là TOI 1388b, là hành tinh tròn đầu tiên của TESS, có nghĩa là nó quay quanh hai ngôi sao thay vì một. NASA Goddard viết: “Một hành tinh nặng hơn Mặt trời của chúng ta khoảng 10%, trong khi hành tinh kia mát hơn, mờ hơn và chỉ bằng một phần ba khối lượng của Mặt trời”. Bản thân TOI 1388b lớn hơn Trái Đất khoảng 6,9 lần - giữa kích thước của Sao Hải Vương và Sao Thổ. Trước đó, theo FOX News, một nhóm nghiên cứu đã nhờ vào vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh chuyển tiếp (TESS) của NASA để tìm ra một "siêu Trái đất" mới tên là TOI-561b. TOI-561b bay quanh một trong những ngôi sao hiếm hoi nằm ở đĩa thiên hà của dải Ngân hà. Hệ sao này ước tính vào khoảng 14 tỉ năm tuổi, trong khi Mặt trời mới 4,5 tỉ năm tuổi. Đồng nghĩa, TOI-561 xuất hiện vào lúc phần lớn ngôi sao trong dải Ngân hà bắt đầu phát sáng. Về cấu trúc, mật độ vật chất bên trong TOI-561b khá thấp. Đồng nghĩa "siêu Trái đất" này có khá ít nguyên tố nặng như sắt hay magie. Điều này càng chứng minh TOI-561b hình thành cách đây rất lâu. Khoảng cách giữa "siêu Trái đất" và ngôi sao chủ khá gần nên TOI-561b có nhiệt độ bề mặt 1.726 độ C. Nhiệt độ này quá nóng để duy trì sự sống. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng hành tinh này từng ấm hơn hàng triệu năm trước và cũng không loại trừ khả năng từng chứa sự sống. Tính đến nay, chương trình TESS của NASA đã phát hiện được hàng ngàn ngoại hình tinh, trong đó có hơn 50 trong số đó có khả năng sinh sống được do chúng có kích thước, quỹ đạo bay cũng như khoảng cách đến sao chủ phù hợp.

