Thực hư loại đá quý có năng lực thần kỳ, đặc biệt từ cái tên

Đá Khổng tước (Malachite) có tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “malache” nghĩa là “Cây cầm quỳ”, được sử dụng rộng rãi trong các nền văn minh như Ai Cập cổ đại, Trung Quốc... Đá Malachite được xếp vào dòng đá bán quý hay đá trang sức, trang trí vì nó sở hữu màu sắc và hoa văn khá ấn tượng. Loại đá này khiến người ta bị thu hút và tò mò ngay khi nhìn thấy nó. Chúng được tạo thành từ quá trình oxy hóa và có công thức hóa học là Cu2CO3(OH)2. Loại đá này khá mềm với chỉ số thang độ cứng Mohs (mức độ đề kháng của một chất liệu với tác dụng bên ngoài) vào khoảng 3,5 và 4,0. Đá Khổng Tước có khả năng chịu nhiệt kém. Đá Malachite được hình thành trong các đới oxy hóa của các mỏ đồng, thường gặp với các khoáng vật động thứ sinh như azurit, cuprit… Cách đây 3.800 năm Malachite được khai thác rộng rãi tại các mỏ Great Orme ở Anh với các công cụ bằng đá và xương. Đá Malachite có màu xanh lá cây đặc trưng là do hợp chất của đồng mang lại, sắc thái của loại đá này dao động từ màu xanh lá cây biruza, ngọc lục bảo cho đến xanh lá cây, phớt xanh da trời đến xanh sẫm. Trong tự nhiên chúng ta sẽ gặp loại đá này dưới dạng hình bầu dục. Loại đá này cũng có độ cứng vừa phải và cũng dễ mài giũa, chế tác thành các vật phẩm trang sức, đồ dùng. Mang trong mình một lượng lớn hợp chất đồng, đá Malachite có công dụng làm màu vẽ vô cùng ấn tượng. Màu vẽ từ đá Khổng Tước được sử dụng phổ biến ở Ai Cập cổ đại và Đế chế La Mã. Đá Khổng Tước thường được sử dụng trong điều trị châm cứu. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, đá Malachite có tác dụng giảm đau bao tử và cải thiện hệ miễn dịch bằng cách kích thích các thực bào để chống lại vi khuẩn. Đá Malachite còn được biết đến với công dụng chữa trị bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản, hay các bệnh nhiễm trùng khác. Đặt viên đá vào chỗ tổn thương có thể giúp giảm nhẹ nỗi đau và cải thiện tình trạng bệnh. Đá Malachite từ lâu đã được sử dụng để làm đồ trang trí và trang sức. Chúng được chạm khắc thành các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như động vật hoặc hoa. Ở Nga, đá Malachite còn được sử dụng để làm thánh giá và các đồ vật tôn giáo khác vì nó tượng trưng cho sự phục sinh. Ngoài ra, đá khi nghiền nhuyễn còn có thể làm bột thuốc và khi đeo bên người có thể cầu may. Đá Malachite cũng là loại đá mang lại cho chủ nhân sự thoải mái, giảm căng thẳng, mệt mỏi hay stress do áp lực công việc. Theo ý kiến của những bác sỹ Hoa Kỳ thì loại đá này là chất chống phóng xạ tốt, vì thế nó phù hợp với những người làm trong môi trường có nhiều phóng xạ hoặc làm việc với máy tính nhiều. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT.

