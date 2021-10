Thông tin bị sai trên app PC-Covid: Chỉnh sửa thế nào?

App PC-Covid được đưa lên các kho ứng dụng từ ngày 30/9, dưới dạng bản cập nhật của Bluezone. Khi đăng nhập vào PC-Covid, người dùng không cần điền lại thông tin cá nhân, do dữ liệu này được tổng hợp từ các ứng dụng và tờ khai mà người dùng đã khai báo trước đây, trong đó có Bluezone. Ảnh: Vietnam+. Vì vậy, hầu hết người dùng đã có thông tin chính xác trên ứng dụng PC-Covid. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số người dùng phản ánh thông tin bị sai trên app PC-Covid. Ảnh: VOV. Điều này xảy ra do nhiều lý do như: người dùng khai báo số điện thoại khác nhau ở các lần tiêm; việc nhập dữ liệu từ giấy lên hệ thống của cơ sở tiêm chủng nhập sai sót; điền số điện thoại của người khác, trong khi các cơ sở vì đẩy nhanh tiến độ tiêm mà không kiểm tra kỹ thông tin của người dân. Ảnh: Dân Việt. Theo đó, khi phát hiện thông tin sai trên PC-Covid như ngày sinh, giới tính, người dùng có thể chủ động sửa. Cụ thể, người dùng truy cập tính năng Quản lý QR. Bên dưới mã QR, chọn tính năng Sửa mã QR. Ảnh: thesaigontimes. Tại đây, người dùng có thể sửa lại họ tên, ngày sinh, số thẻ bảo hiểm, CMND/CCCD, email, quốc tịch (với người nước ngoài) và địa chỉ liên lạc. Các mục có dấu * màu đỏ là các mục bắt buộc phải điền. Riêng số điện thoại hiện không thể sửa. Ảnh: TL/Congluan. Sau khi hoàn thành các bước trên, người dùng sẽ nhận mã QR mới ứng với các thông tin vừa cập nhật lại. Ảnh: Vietnam+. Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia khuyến nghị người dùng khai đúng và đủ các thông tin nói trên để các thuật toán kết nối dữ liệu từ các nền tảng có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Ảnh: Lao động. Từ đó đảm bảo dữ liệu về các mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19, kết quả xét nghiệm, khai báo y tế, mã QR của người dùng được hiển thị chính xác nhất. Ảnh: Lao động. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ bổ sung tính năng để xác thực lại thông tin người dùng, phát thông báo đến những người khai báo chưa chính xác. Ảnh: Zing. Mời độc giả xem video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan Covid-19. Nguồn: THDT.

