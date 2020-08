Thời đại của Smartphone Ultra: Chưa thấy iPhone... lên tiếng

Vừa qua, Samsung chính thức trình làng các sản phẩm mới, trong đó nổi bật là chiếc Galaxy Note 20 Ultra với kích thước và cấu hình vượt trội. Samsung là hãng đầu tiên đưa ra khái niệm Ultra khi xuất xưởng thế hệ Galaxy S mới vào năm nay. Có lẽ cũng là vì để tạo điểm nhấn cho bước nhảy vọt về tên gọi từ S10 lên S20 nên Samsung đã tung ra phiên bản S20 Ultra. Tới Galaxy Note 20, Samsung chỉ duy trì 2 phiên bản là Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra và 1 phiên bản Ultra 5G. Với Note 20 Ultra, lần đầu tiên người dùng sẽ được sở hữu một smartphone sử dụng kính Gorilla Glass Victus, có khả năng chống va đập tốt hơn, chống trầy xước cao hơn hẳn kèm 1 cấu hình vượt trội. Đáp lại lời kêu gọi, Redmi cũng vừa hé lộ một smartphone mới của mình với tên gọi dự kiến là K30 Ultra thay vì bất kể một tên gọi nào khác. Chiếc smartphone tầm trung này dự kiến có cấu hình khủng với RAM 6/8/12 GB và ROM 128/256/512 GB, có thể sử dụng chip MediaTek Dimensity 1000+ 5G mới nhất kèm bộ tứ camera với cảm biến chính 64MP Sony IMX686. Mặc dù dòng sản phẩm Redmi K30 của Xiaomi hiện đã có khá nhiều thành viên, thế nhưng Xiaomi vẫn tiếp tục cho ra mắt thêm một chiếc smartphone mới mang tên Redmi K30 Ultra. Xiaomi cũng vừa có động thái “đổi tên” phiên bản Xiaomi Mi 10 Pro Plus thành Xiaomi Mi 10 Ultra. Thay vì cách gọi thông thường là Pro hay Plus hay kết hợp Pro Plus, giờ đây phiên bản “đặc biệt” của Xiaomi cũng được gọi là Ultra. Tuy cấu hình chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng Xiaomi Mi 10 Ultra sẽ là chiếc smartphone đầu tiên trang bị sạc nhanh 120W của hãng và tất nhiên sẽ là một phiên bản với cấu hình cao cấp nhất. Không chỉ là tên gọi, đây sẽ là một cuộc đột phá mới dành cho Smartphone khi toàn bộ những công nghệ mới nhất, cao cấp nhất sẽ được dành cho những sản phẩm gắn mác Ultra. Với Note 20 Ultra, đó là camera 108MP, kính Gorilla Glass Victus đầu tiên được ra mắt. Nhờ kính này, Note 20 Ultra có thể sống sót dù bị rơi từ độ cao tới 2m và có thể sống sót sau 20 lần rơi từ độ cao 1m. Khả năng chống trầy xước cũng cao gấp đôi so với Gorilla Glass 6. Thời đại của Smartphone Ultra đã tới. Liệu Apple có đáp trả bằng một phiên bản iPhone Ultra trong thời gian tới?

