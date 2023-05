Thiên thạch 4,6 tỷ năm tuổi “còn ấm” xuyên thủng trần nhà dân

Một gia đình ở ở thị trấn Hopewell, bang New Jersey (Mỹ) đã bị một mảnh thiên thạch cháy đen xuyên thủng trần nhà và rơi xuống phòng ngủ vào 13h ngày 8/5. May mắn không có ai bị thương nhưng căn phòng đã bị hư hại nặng nề. Ban đầu, chủ nhà tưởng đó là tảng đá và đã chạm vào nhưng thấy nó vẫn còn ấm... Theo NASA, thiên thạch này là những mảnh vụn đá do sao chổi Halley tạo thành. Sao chổi Halley được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Anh, Edmond Halley, người đã phát hiện ra tính chu kỳ của nó vào năm 1705. Với chu kỳ xuất hiện khoảng 76 năm, sao chổi Halley là một trong những sao chổi có thể quan sát rõ nhất và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và người dân từ xa xưa cho đến hiện tại. Theo các nhà khoa học của Mỹ, mảnh thiên thạch rơi ở Hopewell có tuổi ước tính lên đến 4,6 tỷ năm tuổi và có thể là mảnh vụn của trận mưa sao băng Eta Aquarid. Mưa sao băng Eta Aquarid thường diễn ra từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 hàng năm, khi Trái Đất đi qua hành tinh của tiểu hành tinh Halley. Halley là một tiểu hành tinh có chu kỳ quay quanh mặt trời là 76 năm, và là nguồn gốc của rất nhiều mưa sao băng khác nhau trên trái đất. Khi Trái Đất đi qua qua hành tinh của Halley, các hạt bụi và các tàn dư của tiểu hành tinh này sẽ rơi xuống trái đất và thắp sáng trên bầu trời, tạo nên cảnh tượng mưa sao băng đẹp mắt. Trong văn hóa dân gian các nước châu Âu, thì mưa sao băng Eta Aquarid thường được xem là điềm lành và sẽ mang lại may mắn cho mọi người trong năm tới. >>>Xem thêm video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.

Một gia đình ở ở thị trấn Hopewell, bang New Jersey (Mỹ) đã bị một mảnh thiên thạch cháy đen xuyên thủng trần nhà và rơi xuống phòng ngủ vào 13h ngày 8/5. May mắn không có ai bị thương nhưng căn phòng đã bị hư hại nặng nề. Ban đầu, chủ nhà tưởng đó là tảng đá và đã chạm vào nhưng thấy nó vẫn còn ấm... Theo NASA, thiên thạch này là những mảnh vụn đá do sao chổi Halley tạo thành. Sao chổi Halley được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Anh, Edmond Halley, người đã phát hiện ra tính chu kỳ của nó vào năm 1705. Với chu kỳ xuất hiện khoảng 76 năm, sao chổi Halley là một trong những sao chổi có thể quan sát rõ nhất và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và người dân từ xa xưa cho đến hiện tại. Theo các nhà khoa học của Mỹ, mảnh thiên thạch rơi ở Hopewell có tuổi ước tính lên đến 4,6 tỷ năm tuổi và có thể là mảnh vụn của trận mưa sao băng Eta Aquarid. Mưa sao băng Eta Aquarid thường diễn ra từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 hàng năm, khi Trái Đất đi qua hành tinh của tiểu hành tinh Halley. Halley là một tiểu hành tinh có chu kỳ quay quanh mặt trời là 76 năm, và là nguồn gốc của rất nhiều mưa sao băng khác nhau trên trái đất. Khi Trái Đất đi qua qua hành tinh của Halley, các hạt bụi và các tàn dư của tiểu hành tinh này sẽ rơi xuống trái đất và thắp sáng trên bầu trời, tạo nên cảnh tượng mưa sao băng đẹp mắt. Trong văn hóa dân gian các nước châu Âu, thì mưa sao băng Eta Aquarid thường được xem là điềm lành và sẽ mang lại may mắn cho mọi người trong năm tới. >>>Xem thêm video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.