Nếu thiên thạch đâm vào trạm vũ trụ, phi hành gia sẽ ra sao?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải tìm hiểu thêm về các loại thiên thạch và tác động của chúng lên Trái Đất. Các thiên thạch có kích thước khác nhau, từ nhỏ như hạt bụi đến lớn như núi, và mỗi loại đều có tiềm năng gây ra những tác động khác nhau. Để đánh giá khả năng phi hành gia sống sót khi một thiên thạch tấn công, chúng ta cần tìm hiểu đến cấp độ nào đó về kích thước và tốc độ của thiên thạch. Nếu một thiên thạch quá lớn và chạm đến Trái Đất với tốc độ cực nhanh, điều đó có thể dẫn đến một thảm họa tuyệt chủng loài người. Tuy nhiên, những thiên thạch nhỏ hơn và đang di chuyển chậm hơn có khả năng gây ra những thiệt hại nhỏ hơn hoặc không gây thiệt hại nghiêm trọng. Với một viên thiên thạch đủ để khiến nhân loại tuyệt chủng, các nhà khoa học đã tính rằng nó phải có chiều rộng ít nhất 96km. Nếu chuyện đó xảy ra, các phi hành gia sẽ mất tỉnh táo trong vòng 11 giây sau khi áp lực giảm trước khi cơ thể bị biến đổi một cách thật ghê tởm: Ni tơ trong máu sẽ hình thành các bọt khí, giống như khi lặn xuống biển sâu, dẫn tới các cơn đau tột cùng, máu sẽ dần dần sôi, phổi sẽ bị dập và chảy máu vì áp suất khác biệt giữa trong và ngoài cơ thể. Cuối cùng, họ sẽ bị chết vì ngạt khí. Với vị trí trên trạm vũ trụ, phi hành gia sẽ có một mức độ bảo vệ khác hơn so với trên mặt đất. Theo các nhà khoa học, trạm vũ trụ được thiết kế để chịu đựng những mối đe dọa khác nhau, bao gồm thiên thạch nhỏ và các vật thể vũ trụ khác. Tuy nhiên, nếu một thiên thạch quá lớn đâm vào trạm vũ trụ, các phi hành gia sẽ gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia trên trạm vũ trụ, cần có các chiến lược đối phó với các mối đe dọa từ thiên thạch. Các nhà khoa học đang nghiên cứu các phương tiện để phát hiện và theo dõi các thiên thạch tiềm ẩn nguy hiểm, giúp các phi hành gia có thể tránh các mối đe dọa này. Trong tương lai, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp để bảo vệ những người đang sống trên trạm vũ trụ. Nghiên cứu về các thiên thạch và tác động của chúng lên Trái Đất sẽ đóng vai trò tại trung tâm trong việc phát triển các giải pháp mới, giúp đảm bảo an toàn cho các phi hành gia trên trạm vũ trụ và đưa chúng ta lên tầm cao mới trong khám phá không gian. >>>Xem thêm video: “Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh.

