Thế giới từng ghi nhận máy tạo mưa nhưng bị “dẹp” sau... 1 ngày

Nhà phát minh người Hà Lan Romke Jan Bernhard Sloot đã đưa ra ý tưởng về một thuật toán có thể giảm được hàng GB thông tin gấp 100 lần. Nếu loại công nghệ máy tính này có sẵn cho công chúng, điện thoại của bạn sẽ có đủ bộ nhớ để phù hợp với tất cả các bộ phim đã từng tồn tại. Tuy nhiên, ông đã mất vào năm 1999 chỉ trước vài ngày trước khi phát hành mã nguồn cho công chúng, toàn bộ bí mật về thông tin đã biến mất. Wilhelm Reich, một nhà khoa học đến từ Maine đã nghiên cứu và hoàn thành một thiết bị tạo mưa với tên gọi Cloud Buster. Sau một vài ngày khi thử nghiệm, nghiên cứu của Wilhelm đã bị “dẹp tiệm” và các nguyên mẫu thiết bị đã bị tịch thu do các lệnh của Chính phủ. Nhưng nếu điều đó chưa xảy ra, Cloudbuster sẽ mang lại lượng mưa đến những nơi khô hạn nhất trên hành tinh. Ngày nay, các nhạc cụ do người thợ thủ công Ý Antonio Stradivari có giá trị bằng vàng. Nói về sự hiếm có, công nghệ chế tạo violin là bí mật gia đình của Stradivari. Bí mật đó tạo ra âm thanh cực kì giá trị và khác biệt trên mỗi nhạc cụ. Nhưng khi Antonio chết, bí mật đã chết theo ông ta. Chỉ có 600 nhạc cụ tồn tại cho đến ngày nay. Nhiệt hạch hạt nhân lạnh chính là năng lượng chính trong bộ lõi hồ quang của Iron Man và được cho là phi thực tế. Tuy nhiên, năm 1989, giáo sư và nhà báo Eugene Mallove tuyên bố rằng ông đã quan sát hoạt động của loại năng lượng đó. Năm 2004, Mallove chết. Nhiều nhà khoa học và những người hoài nghi khác nghĩ rằng cuốn sách của giáo sư chỉ là trò lừa bịp và thí nghiệm không bao giờ xảy ra. Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật. Năm 1934, nhà khoa học Royal Rife đã phát minh ra một tia laser tấn công các tế bào ung thư và phá hủy chúng. Nó nghe có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng cách điều trị của ông có hiệu quả trong 14 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng khi các nhà khoa học từ chối hợp tác với một công ty lớn thuộc sở hữu nhà nước, laser của ông đã bị phá hủy và nghiên cứu đã bị đóng cửa. Năm 1930, Nikola Tesla tạo ra tia tử thần mà ông gọi là Tele Force. Theo các nhà khoa học, các thiết bị tạo ra một khối lượng năng lượng mà có thể được sử dụng để tiêu diệt máy bay, máy móc thiết bị, hoặc thậm chí toàn bộ một đơn vị quân đội trong vòng bán kính 200 dặm. Nhiều người đã cố gắng ăn cắp phát minh này nhưng bất thành bởi chính Tesla đã phá huỷ toàn bộ bí mật và bản thiết kế khi nhận ra sự nguy hiểm của nó. Starlite là một loại nhựa thực sự khác thường được phát minh vào năm 1983 bởi một thợ làm tóc bình thường, Maurice Ward. Một lớp mỏng của vật liệu này có thể được áp dụng cho bất kỳ vật thể nào và vật liệu sau sẽ cách nhiệt lên đến 1000°C. Tuy nhiên, bí mật về vật liệu này đã vĩnh viễn bị chôn vùi sau cái chết của Maurice Ward. Các nhà khoa học nỗ lực để tái tạo nhưng không thể gặp lại Starlite một lần nữa. Năm 1931, Nicola Tesla được giới thiệu một mẫu xe mới mang tên Pierce-Arrow. Theo một số người chứng kiến, chiếc xe có tốc độ tối đa 100 dặm một giờ và có thể lên đến 8 giờ mà không cần sạc lại. Bí mật nằm ở một bộ hộp chuyển đổi ở sau ghế lái, tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là bí mật bởi Tesla đã tự mình phá huỷ chiếc hộp bí ẩn đó trước những tiếng cười chế nhạo của người khác với sản phẩm của mình.

Nhà phát minh người Hà Lan Romke Jan Bernhard Sloot đã đưa ra ý tưởng về một thuật toán có thể giảm được hàng GB thông tin gấp 100 lần. Nếu loại công nghệ máy tính này có sẵn cho công chúng, điện thoại của bạn sẽ có đủ bộ nhớ để phù hợp với tất cả các bộ phim đã từng tồn tại. Tuy nhiên, ông đã mất vào năm 1999 chỉ trước vài ngày trước khi phát hành mã nguồn cho công chúng, toàn bộ bí mật về thông tin đã biến mất. Wilhelm Reich, một nhà khoa học đến từ Maine đã nghiên cứu và hoàn thành một thiết bị tạo mưa với tên gọi Cloud Buster. Sau một vài ngày khi thử nghiệm, nghiên cứu của Wilhelm đã bị “dẹp tiệm” và các nguyên mẫu thiết bị đã bị tịch thu do các lệnh của Chính phủ. Nhưng nếu điều đó chưa xảy ra, Cloudbuster sẽ mang lại lượng mưa đến những nơi khô hạn nhất trên hành tinh. Ngày nay, các nhạc cụ do người thợ thủ công Ý Antonio Stradivari có giá trị bằng vàng. Nói về sự hiếm có, công nghệ chế tạo violin là bí mật gia đình của Stradivari. Bí mật đó tạo ra âm thanh cực kì giá trị và khác biệt trên mỗi nhạc cụ. Nhưng khi Antonio chết, bí mật đã chết theo ông ta. Chỉ có 600 nhạc cụ tồn tại cho đến ngày nay. Nhiệt hạch hạt nhân lạnh chính là năng lượng chính trong bộ lõi hồ quang của Iron Man và được cho là phi thực tế. Tuy nhiên, năm 1989, giáo sư và nhà báo Eugene Mallove tuyên bố rằng ông đã quan sát hoạt động của loại năng lượng đó. Năm 2004, Mallove chết. Nhiều nhà khoa học và những người hoài nghi khác nghĩ rằng cuốn sách của giáo sư chỉ là trò lừa bịp và thí nghiệm không bao giờ xảy ra. Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật. Năm 1934, nhà khoa học Royal Rife đã phát minh ra một tia laser tấn công các tế bào ung thư và phá hủy chúng. Nó nghe có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng cách điều trị của ông có hiệu quả trong 14 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng khi các nhà khoa học từ chối hợp tác với một công ty lớn thuộc sở hữu nhà nước, laser của ông đã bị phá hủy và nghiên cứu đã bị đóng cửa. Năm 1930, Nikola Tesla tạo ra tia tử thần mà ông gọi là Tele Force. Theo các nhà khoa học, các thiết bị tạo ra một khối lượng năng lượng mà có thể được sử dụng để tiêu diệt máy bay, máy móc thiết bị, hoặc thậm chí toàn bộ một đơn vị quân đội trong vòng bán kính 200 dặm. Nhiều người đã cố gắng ăn cắp phát minh này nhưng bất thành bởi chính Tesla đã phá huỷ toàn bộ bí mật và bản thiết kế khi nhận ra sự nguy hiểm của nó. Starlite là một loại nhựa thực sự khác thường được phát minh vào năm 1983 bởi một thợ làm tóc bình thường, Maurice Ward. Một lớp mỏng của vật liệu này có thể được áp dụng cho bất kỳ vật thể nào và vật liệu sau sẽ cách nhiệt lên đến 1000°C. Tuy nhiên, bí mật về vật liệu này đã vĩnh viễn bị chôn vùi sau cái chết của Maurice Ward. Các nhà khoa học nỗ lực để tái tạo nhưng không thể gặp lại Starlite một lần nữa. Năm 1931, Nicola Tesla được giới thiệu một mẫu xe mới mang tên Pierce-Arrow. Theo một số người chứng kiến, chiếc xe có tốc độ tối đa 100 dặm một giờ và có thể lên đến 8 giờ mà không cần sạc lại. Bí mật nằm ở một bộ hộp chuyển đổi ở sau ghế lái, tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là bí mật bởi Tesla đã tự mình phá huỷ chiếc hộp bí ẩn đó trước những tiếng cười chế nhạo của người khác với sản phẩm của mình.