Thấy "súp lơ" lạ, hóa ra là báu vật Tần Thủy Hoàng ao ước

Một hôm khi đang làm việc như mọi ngày, lão nông đã đào được một vật thể kỳ lạ trong ruộng ngô nhà mình. Nó có hình dáng tương tự như 1 cây súp lơ mày trắng nhưng khi cầm vào nó lại mềm như thịt, ấn vào còn có độ đàn hồi nhất định. Người nông dân mang "cây súp lơ" kỳ lạ về nhà và gọi mọi người cùng tới xem. Một số người cho rằng vật này chính là linh chi thái tuế. Tuy nhiên, cũng có người phản đối ý kiến này, họ cho rằng thứ này chỉ là 1 loại nấm nào đó mà thôi. Lão nông quyết định mang "vật thể lạ" tới gặp 1 chuyên gia sinh vật học họ Phong để nhờ ông này kiểm định. Vị chuyên gia này sau khi tiến hành 1 số phân tích đã kết luận thứ mà người nông dân nhặt được đích thực là linh chi thái tuế. Hơn nữa, nó là linh chi thái tuế tự nhiên và quý hiếm nên giá trị rất cao. Nấm linh chi là loài nấm quý hiếm nhất là đối với loại mọc tự nhiên thì giá trị lại càng cao nhưng so với các loại linh chi khác thì linh chi thái tuế lại càng hiếm ở trong tự nhiên hơn. Loại nấm này sinh trưởng và phát triển trên mặt đất với bề ngoài giống với những gốc cây rất khó phát hiện, trên bề mặt có khá nhiều vân, vỏ ngoài cứng như gỗ nhưng phần thịt nấm bên trong lại mềm và có tính đàn hồi. Loại linh chi này mất rất nhiều thời gian để phát triển và linh chi càng lâu năm thì giá trị của nó lại càng cao. Theo chúng ta được biết thì nấm linh chi có các tác dụng như: tăng cường hệ miễn dịch, trị được các loại bệnh cúm khác nhau, hen suyễn, viêm phế quản, bệnh về thận, hay là cả ung thư. Với các tác dụng thần kỳ đối với sức khỏe của con người như trên thì nấm linh chi đã được con người nghiên cứu và nuôi trồng thành công. Tuy nhiên, đối với nấm linh chi thái tuế thì không, loại linh chi này được mọc hoàn toàn tự nhiên. Theo nghiên cứu cho thấy loại linh chi này được hình thành dựa trên sự kết hợp của vi khuẩn, khuẩn nấm và một loại có tên là polymer hết sức đặc biệt và vô cùng hiếm. Linh chi thái tuế có khả năng cải thiện tuần hoàn rất tốt, điều tiết estrogen một cách hiệu quả, nâng cao hệ miễn dịch cho con người giúp chống lại nhiều bệnh tật. Trong y học cổ truyền, nấm linh chi vị nhạt, tính ấm, công dụng bổ can chí, an thần, tăng trí nhớ, giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể. Trước đây, nấm linh chi thái tuế là món ăn vương giả và cũng là loại thuốc quý hiếm giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ nên chỉ có vua chúa mới được dùng. Theo các lời truyền tụng, linh chi thái tuế là một thần dược mà Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm. Tần Thủy Hoàng luôn ám ảnh làm sao để có thể đạt được trường sinh bất tử, nên ông đã không ngại làm những điều kỳ quái trong đó có việc cho người đi tìm kiếm linh chi thái tuế. Hiện nay trên thị trường vẫn ví rằng linh chi thái tuế còn quý hơn vàng. Quả đúng như vậy so với kim loại quý hiếm như vàng thì loại linh chi mọc tự nhiên này còn khó tìm và đắt hơn gấp nhiều lần. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

