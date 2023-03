Thán phục những “ông bố” vĩ đại nhất trong thế giới động vật

1. Cá ngựa là một ông bố vĩ đại trong thế giới động vật khi là một trong số những loài cá mà con đực phải mang bầu. Cá ngựa mẹ đẻ trứng trong túi của cá ngựa bố. Cá ngựa bố thụ tinh cho trứng và sau đó cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho trứng phát triển. Cá ngựa đực có thể mang được 2.000 trứng trong suốt 10 đến 25 ngày trước khi những quả trứng này nở thành cá ngựa con. “Cá ngựa đực là những ông bố tuyệt vời”, tiến sĩ Mark Pagel, một nhà nghiên cứu về sinh vật học tiến hóa tại trường Đại học Reading (Anh). 2. Đà điểu Nam Mỹ: Ở loài đà điểu này, mỗi con đực thường có từ hai đến mười hai bà vợ, nói vui là chúng sinh hoạt theo chế độ một chồng nhiều vợ. Vào mùa sinh sản, các con đực gom cỏ khô và lá khô lại làm tổ. Tổ của đà điểu Nam Mỹ khá to, có thể chứa được từ 10 đến 60 trứng. Sở dĩ con đực làm tổ to như thế vì tất cả các bà vợ của nó sẽ cùng đẻ trứng vào trong chiếc tổ này. Sau khi đà điểu cái đẻ trứng xong, các ông bố đà điểu này sẽ đuổi bà vợ đi rồi tự mình ấp trứng và chăm sóc con non. Thường thì trứng sẽ nở sau khoảng ba ngày ấp. Như vậy, với loài đà điểu Nam Mỹ, con đực đã đảm nhiệm hết vai trò của con cái trong việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai. 3. Gián: Gián là một loài côn trùng bạn có thể ghét cay ghét đắng, nhưng các con gián đực lại là những ông bố vĩ đại nhất trong thế giới động vật. Gián bố thường giúp đỡ gián mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng gián con. Ngoài ra, gián đực cũng được giao nhiệm vụ dọn vệ sinh tổ và bảo vệ gia đình. 4. Ếch Darwin: Khi sinh sản, ếch cái sẽ đẻ trung bình khoảng 40 trứng xuống thềm lá ẩm của rừng. Ếch đực sẽ ở bên canh gác cho đến khi phôi thai thành hình, khoảng 3-4 tuần. Sau đó, nó sẽ nuốt các phôi này vào trong chiếc túi đặc biệt nằm trong thanh quản. Sau ba ngày, nòng nọc thành hình. Ếch đực tiếp tục giữ nòng nọc con trong túi cho đến khi chúng phát triển hoàn toàn, tức là trở thành một chú ếch con khỏe mạnh. Trong thời gian ở trong túi, nòng nọc sẽ được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng được tiết ra từ thành túi. Sau khi ếch con đã đủ sức tự lập, ếch bố sẽ "khạc" chúng ra qua đường miệng. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc với những độc chiêu “truy sát” con mồi của động vật. Nguồn: Kienthucnet.

