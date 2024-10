Tê tê Java bán trái phép ở Hải Dương là loài trong Sách Đỏ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã tạm giữ hình sự Nghĩa và Đào Đức Việt (40 tuổi), người bán con tê tê này. Cá thể tê tê Java quý hiếm đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc và nuôi dưỡng. Công an đang điều tra hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm của các đối tượng này. (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Bình Giang) Tê tê Java (Manis javanica) là một trong những loài động vật quý hiếm và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Chúng sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, và Singapore. (Ảnh: iNaturalist NZ) Tê tê Java có kích thước nhỏ hơn so với các loài tê tê khác, với chiều dài cơ thể khoảng 40-65 cm và đuôi dài thêm khoảng 30-45 cm. Chúng được bao phủ bởi các vảy lớn hình lục giác, làm từ keratin - cùng chất cấu thành móng tay và tóc của con người. Các vảy này không chỉ giúp bảo vệ tê tê khỏi các loài săn mồi mà còn tạo nên hình dáng độc đáo cho loài vật này.(Ảnh: Thai National Parks) Tê tê Java thường sống trong các khu rừng nhiệt đới và rừng cây bụi rậm rạp. Chúng có thể thích nghi với nhiều loại môi trường khác nhau, từ rừng nguyên sinh đến rừng thứ sinh và các khu vực gần sông suối. Ban ngày, tê tê Java thường ẩn mình trong các hang động hoặc tổ do chúng tự đào hoặc chiếm từ các loài khác, và chỉ ra ngoài săn mồi vào ban đêm.(Ảnh: Thai National Parks) Chế độ ăn của tê tê Java chủ yếu là kiến và mối. Với chiếc lưỡi dài và dính, chúng dễ dàng bắt được những con mồi nhỏ này. Chúng cũng có móng vuốt sắc bén để đào bới tổ kiến và tổ mối. Sự phụ thuộc vào một loại thức ăn cụ thể làm cho tê tê Java trở thành loài rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường sống.(Ảnh: DNA Zoo) Tê tê Java hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính là hoạt động săn bắt trái phép để lấy vảy, được cho là có giá trị cao trong y học cổ truyền và đồ trang sức. Thịt tê tê cũng được coi là món ăn đặc sản tại một số quốc gia châu Á.(Ảnh: BioLib.cz) Hơn nữa, sự phá hủy môi trường sống do khai thác rừng và sự phát triển đô thị cũng đẩy loài tê tê này vào tình trạng nguy cấp. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tê tê Java được xếp vào danh mục "Cực kỳ nguy cấp" trong Sách đỏ, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sự tồn tại của chúng.(Ảnh: iNaturalist) Tê tê Java là một phần quan trọng của hệ sinh thái và cần được bảo vệ để đảm bảo sự đa dạng sinh học. Sự tồn tại của chúng không chỉ góp phần vào việc duy trì cân bằng tự nhiên mà còn mang lại giá trị lớn về mặt khoa học và giáo dục. (Ảnh: Flickr) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

