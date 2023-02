Tàu Hoàng Gia 46 gãy đôi, xử lý tràn dầu sao?

Dư luận trong nước đang đặc biệt quan tâm tới sự cố tàu Hoàng Gia 46 va vào đá ngầm gãy đôi dẫn đến nguy cơ tràn 8.000 lít dầu DO. Hiện việc xử lý nguy cơ tràn dầu gặp rất nhiều khó khăn do biển sóng lớn, gió có lúc giật cấp 7-8. (Ảnh: Tiền Phong) Phương án mà chủ tàu Hoàng Gia 46 đã trình đó là đơn vị trục vớt dầu sẽ thả phao quanh tàu mắc cạn, không cho dầu rò rỉ ra ngoài, sau đó các thợ lặn và kỹ sư sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu để đưa vào bờ. (Ảnh: Công an nhân dân) Trong lịch sử thế giới cũng từng chứng kiến nhiều vụ tràn dầu ra biển gây hậu quả nghiêm trọng. Để khắc phục sự cố này, chính phủ các nước, các tổ chức và đội cứu hộ đã sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau nhằm dọn sách dầu tràn trên biển. Cùng điểm lại một số phương pháp hiệu quả từng được các quốc gia sử dụng. 1. Sử dụng booms (phao quây dầu): Phao quây dầu là một phương pháp rất phổ biến trong việc kiểm soát sự cố tràn dầu. Có nhiều loại phao quây dầu đã được thiết kế cho các khu vực khác nhau, nơi sự cố tràn dầu có thể xảy ra. 2. Sử dụng Sorbents (chất hấp thụ dầu): Sorbens có nghĩa là các vật liệu hấp thu dầu được đặt trên bề mặt của khu vực bị ảnh hưởng tràn. Các chất hấp thụ này hút và hấp thụ dầu từ trên bề mặt của nước. Chúng nổi trên bề mặt nước, không hấp thụ nước nhưng hấp thụ dầu rất mạnh. 3. Đốt tại chỗ: Nói cách đơn giản, điều này có nghĩa là đốt dầu trên mặt biển, nơi xảy ra sự cố tràn dầu. Việc đốt cháy phải được thực hiên nhanh chóng trước khi sự cố tràn dầu có thể lan đến một khu vực rộng lớn hơn. Nhưng nhược điểm của việc đốt cháy tại chỗ là khí thải được giải phóng có chứa các chất độc hại có thể gây ra thiệt hại cho không khí đại dương ngoài các sinh vật biển. 4. Sử dụng các chất phân tán dầu: Sự khuấy động tự nhiên của nước gây ra sự phân tán dầu. Nhưng quá trình tự nhiên này mất rất nhiều thời gian để dầu có thể được loại bỏ hoàn toàn khỏi bề mặt. Vì vậy để làm tăng nhanh quá trình phân tán của dầu, các chất phân tán dầu được nghiên cứu ra. Chất phân tán dầu là hỗn hợp hóa chất surface-active thêm vào keo,để đẩy nhanh tiến độ, và để cải thiện việc tách hạt và để ngăn chặn chúng từ kết tụ lại với nhau.Các chất hoạt động bề mặt hóa học là các hợp chất amphiphilic, có thể làm giảm sức căng bề mặt và giao thoa bằng cách tích lũy ở bề mặt của chất lỏng không thể ăn mòn được, và tăng tính hòa tan và tính di động của hợp chất hữu cơ kỵ nước hoặc không hòa tan. 5. Skimming: Như tên cho thấy, Skimming liên quan đến việc loại bỏ các sự cố tràn dầu với sự giúp đỡ của các công cụ và thiết bị từ bề mặt của nước. Khía cạnh quan trọng nhất cần lưu ý rằng các loại dầu nhẹ hơn nước và có thể được tách và loại bỏ khỏi nước. Điều này là do mật độ của dầu sẽ có xu hướng nhẹ hơn mật độ của nước. 6. Sử dụng nước nóng và lực lượng lớn: Trong phương pháp này, lực lượng lớn của nước nóng được sử dụng để đẩy dầu tràn trở lại vào trong nước ( sử dụng khi dầu dạt vào bờ biển). Sau đó, với sự giúp đỡ của các công cụ và thiết bị lướt, hoạt động dọn dẹp tràn dầu diễn ra. 7. Sử dụng lao động thủ công: Người dân ở các khu vực ven biển và bãi biển có thể giúp đẩy nhanh hoạt động dọn sạch dầu tràn. Bằng cách sử dụng các công cụ đơn giản như cuốc và xẻng, loại bỏ và cô lập khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. 8. Sử dụng các loại máy móc: Bằng cách sử dụng cần cẩu và máy kéo, khu vực tràn dầu ở bãi biển và khu vực ven biển có thể được làm sạch. Nếu không thể thực hiện hoạt động dọn sạch tràn dầu, chính chúng có thể được đưa đến phòng thí nghiệm và các khu vực được trang bị khác. được tách ra khỏi cát và các mặt hàng khác thường được tìm thấy trong các bãi biển và khu vực ven biển. 9. Sử dụng phương pháp tự nhiên: Phương pháp đơn giản nhất để xử lý hoạt động dọn sạch dầu tràn là tận dụng các thành phần của thiên nhiên như mặt trời, gió, thời tiết và thủy triều. Các hạt của vụ tràn dầu, trong quá trình do thời gian bốc hơi do sự tồn tại của các nguyên tố này. Điều này cũng tạo ra phương pháp hiệu quả về chi phí và là phương pháp làm sạch dầu chậm nhất. >>>Xem thêm video: Sự cố tràn dầu ở Quần đảo đẹp nhất thế giới (Nguồn: THDT).

