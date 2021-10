Tất tần tật tính năng mới gây sốt của MacBook Pro 2021

MacBook Pro 2021 có những thay đổi đáng kể về thiết kế, nâng cấp hiệu năng, màn hình cũng như trang bị thêm nhiều cổng kết nối, tập trung phục vụ các nhu cầu sử dụng "Pro" của người dùng chuyên nghiệp. MacBook Pro 2021 có 2 phiên bản là 14 inch và 16 inch. Apple đã mang tới một ngoại hình hoàn toàn mới cho dòng MacBook Pro năm nay. Dòng MacBook Pro năm nay vẫn có tổng thể được hoàn thiện từ nhôm tái chế 100%, thân thiện với môi trường. Sử dụng thiết kế vuông vắn với cạnh viền được vát cong nhẹ. MacBook Pro mới sẽ vẫn có hai màu sắc như trước là màu bạc và màu xám. Máy được trang bị hai quạt tản nhiệt và có khả năng làm mát tốt hơn 50% so với model tiền nhiệm. Năm nay kích thước và trọng lượng của hai phiên bản 14 inch và 16 inch đều tăng lên một chút so với các bản tiền nhiệm. MacBook Pro 14 inch có độ dày 1.55 cm, trọng lượng 1.6 kg, còn bản 16 inch sẽ dày 1.68 cm và trọng lượng 2.1 kg cho bản M1 Pro, 2.2 kg cho bản M1 Max. Đúng như tin đồn về một chiếc MacBook màn hình "tai thỏ", MacBook Pro 2021 có một phần notch giống kiểu iPhone ở chính giữa. MacBook Pro bản 16 inch có độ phân giải 3.456 x 2.234 pixel, còn bản 14 inch là 3.024 x 1.964 pixel. Apple cũng mang công nghệ màn hình ProMotion 120Hz cùng tấm nền miniLED lên dòng MacBook Pro năm nay và gọi đó là màn hình "Liquid Retina Pro XDR". Màn hình mới có độ sáng cao đạt 1600 nits và có độ tương phản 1,000,000:1, hỗ trợ hiển thị hơn 1 tỷ màu sắc khác nhau đồng thời trang bị TrueTone. Về cấu hình, Macbook Pro thế hệ mới dùng chip M1 Pro hoặc M1 Max được nâng cấp từ chip M1. Cả hai đều có CPU 10 lõi gồm 2 lõi hiệu năng và 8 lõi hiệu suất, tuỳ chọn bộ nhớ lưu trữ lên đến 8 TB. Hiệu suất CPU của M1 Pro cao hơn 70% so với M1. M1 Pro cũng hỗ trợ nhiều RAM hơn, với tùy chọn lên đến 32 GB, băng thông bộ nhớ 200 GB/s và GPU 14 hoặc 16 lõi với 2.048 điểm hiệu năng. Chip chứa 33,7 tỷ bóng bán dẫn, gần gấp đôi số bóng bán dẫn của M1. M1 Max còn tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ lên 400 GB/s, RAM tối đa 64 GB, GPU 24 hoặc 32 lõi với 4.096 điểm hiệu năng, cao gấp bốn lần hiệu suất GPU của bản tiền nhiệm. M1 Max là chip mạnh nhất Apple từng sản xuất với 57 tỷ bóng bán dẫn. Với sức mạnh của con chip M1 Pro và M1 Max mới, MacBook Pro giờ đây đã có thể xuất hình ảnh ra được 2 màn hình rời (M1 Pro) và 3 màn hình rời (M1 Max) kèm một màn hình TV 4K. Theo Apple, đây là phiên bản có thời lượng sử dụng dài nhất trong các đời MacBook. Bản 14 inch có thể phát video liên tục trong 17 giờ, trong khi bản 16 inch là 21 giờ. MacBook Pro 14 inch và 16 inch hiện có giá khởi điểm lần lượt là 1999 USD và 2499 USD. Mời các bạn xem video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV.

