Tân Tổng thống Mỹ "đau đầu" khi muốn đưa xe đạp vào... Nhà Trắng

Chiếc máy đạp xe hiệu Peloton đã sát cánh với ông Biden trong suốt mùa dịch vừa qua. Nhiều thông tin đã đề cập tới việc liệu ông có thể mang chiếc xe này tới Nhà Trắng hay không. Các chuyên gia an ninh Mỹ lo ngại Nga hoặc Trung Quốc có thể do thám phòng tập thể dục của Nhà Trắng thông qua máy tính bảng, camera, micro tích hợp gắn trên Peloton. Theo các chuyên gia an ninh, ông Biden vẫn có thể đưa Peloton tới Nhà Trắng. Điều kiện là nó sẽ giống như bản lắp ráp, tức là từng bộ phận sẽ được sàng lọc kỹ càng trước khi ghép nối thành máy hoàn chỉnh. Ông Biden không phải là tổng thống đầu tiên làm dấy lên mối quan ngại về an ninh liên quan tới các thiết bị điện tử. Ông Trump từng khiến các chuyên gia an ninh đau đầu vì dùng iPhone gọi điện cho bạn bè. Điều khiến một chiếc xe đạp thể dục trở thành mối lo bởi vì nó có quá nhiều công nghệ tích hợp, càng khiến nó trở thành mục tiêu của các Hacker. "An ninh luôn được cân bằng giữa nhu cầu và mong muốn của Tổng thống cũng như rủi ro an ninh. Mối đe dọa là có thật, nhưng nó có thể trở thành rủi ro có thể kiểm soát được", ông Garrett Graff, giám đốc sáng kiến an ninh mạng tại viện Aspen cho hay. Ông Ledgett Jr, cựu phó giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia gợi ý tháo bỏ camera và micro trên Peloton để loại bỏ các nguy cơ tiềm tàng. Ông cũng khuyên ông Biden giữ chiếc xe cách xa những nơi có thể diễn ra các cuộc trò chuyện nhạy cảm. "Nếu ông ấy là kiểu vừa đạp xe, vừa nói chuyện với mọi người, đó có thể là một vấn đề", ông Richard cho hay.

