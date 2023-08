Tận mục giống trâu khổng lồ, quý hiếm bậc nhất Việt Nam

Giống trâu ngố là một giống trâu nội, to khỏe có nguồn gốc ở miền Bắc nước ta. Ảnh laimiennam. Trâu ngố có ngoại hình vạm vỡ, đầu bé, tai mọc ngang, sừng dài, dẹt hình cánh cung. Ảnh laimiennam. Trâu ngố đực có trọng lượng 500kg/con trong khi trâu cái cũng có trọng lượng tới 400kg/con. Ảnh channuoivietnam. Trâu ngố có khả năng kháng bệnh tốt, chịu được kham khổ và đặc biệt thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Ảnh baoyenbai. Trâu ngố phần lớn có lông da màu đen, chỉ một số ít (khoảng 5% - 10%) là có lông da màu trắng. Ảnh wikimedia. Trâu ngố ở Lục Yên (Yên Bái), Hàm Yên (Tuyên Quang) và Chiêm Hóa (Tuyên Quang) nổi tiếng cả nước là giống trâu ngố to khỏe. Đặc biệt, giống trâu ngố Lục Yên là giống trâu tốt, là tài sản quí báu cần được giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn gen. Ảnh wikimedia. Do địa bàn đồi núi nên con trâu ở Lục Yên trải qua sự đào thải tự nhiên bởi khí hậu, thổ nhưỡng, được sàng lọc nhiều lần nên giống trâu ở đây trở nên quý giá. Trâu ngố Việt Nam đẻ 3 năm 2 lứa và sức sản xuất sữa cũng thấp, chỉ đủ cho con bú. Ảnh wikimedia. Mời quý độc giả xem video: Trâu gốm sứ hút dàng dịp Tết Tân Sửu | THDT.

