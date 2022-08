Tái thả động vật tại Vườn Quốc gia Cúc Phương: Hai loài quý hiếm

Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Hà Công Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT thực hiện tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về rừng nguyên sinh Cúc Phương, trong Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình vào sáng ngày 12/8. Nhóm động vật tái thả vào ngày 12/8 bao gồm: 4 gà lôi trắng (nguồn gốc nhân nuôi sinh sản bảo tồn) và 1 trăn đất (nguồn gốc hoang dã do người dân chuyển giao để cứu hộ bảo tồn). Gà lôi trắng (tên khoa học: Lophura nycthemera) có chiều dài cơ thể từ từ 50 - 125 cm. Cá thể gà lôi trắng trống có bộ lông hai màu, trắng ở trên lưng và đen ở phía bụng. Trong khi đó, cá thể gà lôi trắng mái có lông màu nâu, mào cong, chân đỏ, da mặt đỏ. Gà lôi trắng là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Loài này cũng có tên trong danh lục sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, BirdLife quốc tế. Tương tự gà lôi trắng, trăn đất cũng là một loài động vật quý hiếm. Trăn đất (tên khoa học: Python molurus) thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Thức ăn của trăn đất chủ yếu là thú gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Hiện nay số lượng loài suy giảm nghiêm trọng do mất nơi cư trú và bị săn bắn. Do đó, chính phủ nghiêm cấm mọi hành vi khai thác và sử dụng loài trăn đất quý hiếm. Mời độc giả xem video: Tạm giữ đối tượng tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm. Nguồn: THĐT1.

