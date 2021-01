Tại sao cô bé 12 tuổi được giấu tên khi kiện “gã khổng lồ” TikTok?

Theo Bloomberg, TikTok - ứng dụng quay video ngắn nổi tiếng thế giới, đã bị kiện với lý do vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu của EU bởi một cô bé chỉ mới 12 tuổi. Thẩm phán của tòa án ở London đã cho phép nguyên đơn được giấu tên để tiếp tục vụ kiện. Bà Anne Longfield, ủy viên Hội đồng Trẻ em của Anh sẽ là người đại diện và hỗ trợ các vấn đề về pháp lý. Theo bà Longfield, việc tòa án giấu tên cô bé rất quan trọng. Nếu danh tính bị tiết lộ, cô bé 12 tuổi này có thể trở thành nạn nhân của hành vi bắt nạt trực tuyến bởi những đứa trẻ khác hoặc người dùng TikTok. Ở châu Âu, hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trẻ em của TikTok đang được các cơ quan quản lý EU giám sát chặt chẽ. Những người đứng đầu bộ phận Bảo vệ Dữ liệu vào tháng 6/2020 đã thành lập một lực lượng phối hợp điều tra quá trình hoạt động của TikTok. Trước đó, TikTok vẫn khẳng định quyền riêng tư và an toàn của người dùng là ưu tiên hàng đầu của mạng xã hội này. "Chúng tôi có các chính sách, quy trình và công nghệ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả người dùng nói chung và người dùng trẻ tuổi nói riêng của chúng tôi". Năm 2020, do nghi ngờ Byte Dance thu thập dữ liệu người dùng bất hợp pháp và gửi cho chính phủ Trung Quốc, giới chức Mỹ đã nhiều lần ban hành các chính sách trừng phạt TikTok. TikTok cũng đối mặt với hàng loạt những cáo buộc liên quan đến vi phạm bản quyền âm nhạc và đạo nhái vũ đạo. Theo một cơ quan thương mại âm nhạc lớn, TikTok và công ty mẹ của mình - Bytedance đã bị cáo buộc vi phạm bản quyền âm nhạc của nhiều bài hát trong các video được 800 triệu người dùng đăng tải. Với cáo buộc này, ước tính có khoảng 50% bài hát trong các video Tiktok là không được cấp phép bản quyền. Ngoài cáo buộc vi phảm bản quyền âm nhạc, TikTok cũng đang phải đối mặt với cáo buộc về việc sao chép vũ đạo tràn lan của người dùng trên nền tảng ứng dụng này. Một ví dụ điển hình là vũ đạo nổi tiếng “Ren Renadeade” được tạo ra bởi cô bé 14 tuổi Jalaiah Harmon. Vào năm 2019, Harmon đã đăng một đoạn video quay lại cảnh mình nhảy động tác vũ đạo “Ren Renadeade” trên Tiktok . Sau đó , điệu nhảy này trở nên rất nổi tiếng và nhiều người dùng đã đăng tải video họ tự nhảy vũ đạo này mặc dù không ghi nguồn Harmon là người sáng tạo ra vũ đạo. Tính đến quý cuối cùng của năm 2020, TikTok đã có hơn 2 tỷ lượt tải về trên App Store và Play Store, đồng thời có hơn 800 triệu người dùng đang hoạt động.

Theo Bloomberg, TikTok - ứng dụng quay video ngắn nổi tiếng thế giới, đã bị kiện với lý do vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu của EU bởi một cô bé chỉ mới 12 tuổi. Thẩm phán của tòa án ở London đã cho phép nguyên đơn được giấu tên để tiếp tục vụ kiện. Bà Anne Longfield, ủy viên Hội đồng Trẻ em của Anh sẽ là người đại diện và hỗ trợ các vấn đề về pháp lý. Theo bà Longfield, việc tòa án giấu tên cô bé rất quan trọng. Nếu danh tính bị tiết lộ, cô bé 12 tuổi này có thể trở thành nạn nhân của hành vi bắt nạt trực tuyến bởi những đứa trẻ khác hoặc người dùng TikTok. Ở châu Âu, hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trẻ em của TikTok đang được các cơ quan quản lý EU giám sát chặt chẽ. Những người đứng đầu bộ phận Bảo vệ Dữ liệu vào tháng 6/2020 đã thành lập một lực lượng phối hợp điều tra quá trình hoạt động của TikTok. Trước đó, TikTok vẫn khẳng định quyền riêng tư và an toàn của người dùng là ưu tiên hàng đầu của mạng xã hội này. "Chúng tôi có các chính sách, quy trình và công nghệ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả người dùng nói chung và người dùng trẻ tuổi nói riêng của chúng tôi". Năm 2020, do nghi ngờ Byte Dance thu thập dữ liệu người dùng bất hợp pháp và gửi cho chính phủ Trung Quốc, giới chức Mỹ đã nhiều lần ban hành các chính sách trừng phạt TikTok. TikTok cũng đối mặt với hàng loạt những cáo buộc liên quan đến vi phạm bản quyền âm nhạc và đạo nhái vũ đạo. Theo một cơ quan thương mại âm nhạc lớn, TikTok và công ty mẹ của mình - Bytedance đã bị cáo buộc vi phạm bản quyền âm nhạc của nhiều bài hát trong các video được 800 triệu người dùng đăng tải. Với cáo buộc này, ước tính có khoảng 50% bài hát trong các video Tiktok là không được cấp phép bản quyền. Ngoài cáo buộc vi phảm bản quyền âm nhạc, TikTok cũng đang phải đối mặt với cáo buộc về việc sao chép vũ đạo tràn lan của người dùng trên nền tảng ứng dụng này. Một ví dụ điển hình là vũ đạo nổi tiếng “Ren Renadeade” được tạo ra bởi cô bé 14 tuổi Jalaiah Harmon. Vào năm 2019, Harmon đã đăng một đoạn video quay lại cảnh mình nhảy động tác vũ đạo “Ren Renadeade” trên Tiktok . Sau đó , điệu nhảy này trở nên rất nổi tiếng và nhiều người dùng đã đăng tải video họ tự nhảy vũ đạo này mặc dù không ghi nguồn Harmon là người sáng tạo ra vũ đạo. Tính đến quý cuối cùng của năm 2020, TikTok đã có hơn 2 tỷ lượt tải về trên App Store và Play Store, đồng thời có hơn 800 triệu người dùng đang hoạt động.