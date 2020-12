“Nữ hoàng TikTok” sở hữu hơn 100 triệu fan có gì đặc biệt?

Charli D'Amelio sinh ngày 1/5/2004, đã trở thành người đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Thành tích của người đẹp 16 tuổi đã vượt xa các ngôi sao đình đám trong làng giải trí dù cô chỉ mới xuất hiện trên nền tảng này khoảng hơn 1 năm. Nữ TikToker này đang khiến giới trẻ trầm trồ bàn tán với những thành tích mà cô nàng đạt được, thậm chí từ đây mà thu nhập của cô cũng tăng lên đáng kể. Charli D'Amelio đang được dân mạng nhắc đến với danh xưng “nữ hoàng TikTok” với số lượng người theo dõi cô trên nền tảng này vượt xa các ngôi sao đình đám thế giới. Cụ thể, với hơn 100 triệu theo dõi trên TikTok, Charli D'Amelio đang sở hữu lượng follow gấp 5 lần so với Ariana Grande, gấp 4 lần so với Selena Gomez, gấp 3 lần Dwayne “The Rock” Johnson, gấp hơn 2 lần so với Will Smith,... Tham gia nền tảng chia sẻ video TikTok từ tháng 7/2019, D’Amelio nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ những video nhảy múa và hát nhép (lipsync) trên nền các ca khúc nổi tiếng tại Mỹ. Trước khi nổi tiếng trên TikTok, D'Amelio là một vũ công. Cô đã tập luyện bộ môn khiêu vũ thể thao từ năm 3 tuổi. Tuy các video trên TikTok khác với những màn biểu diễn ở sân khấu chuyên nghiệp, đây được xem là yếu tố giúp cô trở nên khác biệt. Bên cạnh kỹ năng nhảy múa, D'Amelio thể hiện sự thông minh trong việc lựa chọn các ca khúc nổi tiếng và thịnh hành nhất để sản xuất video ăn theo xu hướng. Tháng 10/2019, D'Amelio sao chép điệu nhảy "The Renegade" từ bài hát "Lottery" của rapper K-Camp. Điệu nhảy sau đó trở nên viral, được hàng triệu người dùng TikTok khác thực hiện lại. Đầu năm 2020, D'Amelio ký hợp đồng với một công ty quản lý người nổi tiếng tại Hollywood có tên UTA. Để thoát cái bóng TikToker, D'Amelio bắt đầu đăng tải nội dung ở 2 nền tảng khác, dần rời xa TikTok. Thành tích của thiếu nữ xinh đẹp này là mơ ước của nhiều TikToker cũng như các ngôi sao đang tích cực hoạt động trên nền tảng phổ biến này. Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn phụ thuộc vào gia đình cô nàng đã kiếm cả triệu USD mỗi năm. Sau khi nổi tiếng, bản thân cô đã nhận về không ít tin nhắn đe dọa, Charli D'Amelio đã phải chuyển trường vì xuất hiện nhiều tin đồn không hay ở trường cũ. Cha mẹ D'Amelio phải trình báo lên cơ quan chức trách và thuê cảnh sát túc trực, bảo vệ 24/7 cho các con mình. Trước đó, hot girl 16 tuổi nhận về hàng loạt chỉ trích thậm tệ sau khi đăng tải một video dùng bữa với những ngôn từ và cách hành xử phản cảm. Ngôi sao TikTok bị một lượng lớn fan quay lưng khiến lượng đăng ký giảm khá nhiều sau đó. Ảnh: Tổng hợp Internet Cảnh báo "bánh vẽ" like dạo kiếm lợi "khủng" trên Tiktok - Nguồn: VTV24

