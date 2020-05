Tai nghe AirPods khổng lồ đang được săn lùng trên mạng có gì hot?

Vài ngày vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh và video về chiếc tai nghe AirPods cỡ bự, gấp tới hàng trăm lần so với đồ xịn của Apple. Món này quả thực trông rất hay ho, ai nhìn thấy cũng phải ồ lên vì tò mò không biết là gì và muốn cầm trên tay làm ngay vài pô ảnh sống ảo. Hộp đựng cũng rất lớn nhưng cho cảm rác hơi "rẻ tiền" không sang xịn mịn. Trên mạng hiện giá của món này giao động khá nhiều, có nơi bán tới 350.000 - 400.000 đồng/chiếc Ý tưởng tai nghe AirPods khổng lồ kiêm loa đã xuất hiện từ cuối năm ngoái. Một anh chàng có tên Aaron B đã đăng tải hình ảnh về sản phẩm in 3D của anh, trông y hệt AirPods nhưng to như cái máy sấy vậy. Anh chàng này sau đó còn thử đem bán trên chợ mạng với giá 400.000 đồng mà không có ai mua. Chiếc loa Airpods khổng lồ có đủ các chức năng cơ bản nhất của một chiếc loa không dây, cộng thêm cổng USB để làm sạc dự phòng cho điện thoại, chế độ nghe đài FM cùng khe cắm thẻ nhớ microSD. Theo đánh giá của một chuyên trang công nghệ, chuyên review sản phẩm, chất lượng âm thanh của sản phẩm này nằm ở mức "dở tệ" Dù củ loa bên trong có kích thước khá lớn, cục nam châm nặng trịch nhưng âm thanh toàn thấy dải trung ồm ồm, âm trầm không có lực và độ chi tiết cực kém. Theo đó, chiếc loa này để nghe nhạc thì thì đáp ứng được 80%. Còn với những bản nhạc dance sôi động, bass đập sâu và âm lượng lớn hơn thì chỉ thấy rè thôi. Cận cảnh mổ xẻ để xem nột thất bên trong càng cho thấy mức độ "rẻ tiền" của chiếc tai nghe AirPods khổng lồ này. Với vô số yếu điểm, chiếc loa này sẽ thích hợp để làm một món đồ trang trí hơn là để nghe nhạc. Loa AirPods khổng lồ

