Bị sinh vật lạ tấn công lúc chạy bộ, cô gái sợ 'mất mật'

Một người phụ nữ tên Mariasella Harun đã có trải nghiệm kinh hoàng khi chạy bộ tại Công viên Perdana ở Kota Kinabalu, Malaysia. Vào ngày 11/9, khi đang chạy bộ, chị bị một con " con vật lạ" tấn công. Ban đầu, chị nghĩ đó là một con mèo, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một đàn rái cá. (Ảnh: Gia đình và xã hội) Chúng cắn vào đầu, tay và chân của chị, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng. May mắn là chị đã nhận được sự giúp đỡ từ những người chạy bộ khác và được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth để điều trị. Các bác sĩ đã tiêm thuốc kháng khuẩn và vắc xin bệnh dại cho chị. Sau sự việc, người dân ở bang Sabah đã được cảnh báo tránh xa rái cá để đảm bảo an toàn.(Ảnh: Gia đình và xã hội) Rái cá thuộc họ Chồn (Mustelidae), với 13 loài phân bố khắp nơi trên thế giới. Chúng có lớp lông dày và mịn, giúp giữ ấm và khô ráo dưới nước. Rái cá thường ăn cá, ếch nhái, tôm và cua, và có khả năng săn mồi rất linh hoạt.(Ảnh: Britannica) Mặc dù rái cá thường không tấn công con người, nhưng đã có một số trường hợp hiếm hoi được ghi nhận. (Ảnh: iNaturalist) Các chuyên gia cho biết, những cuộc tấn công này thường xảy ra khi rái cá cảm thấy bị đe dọa hoặc khi con người vô tình tiếp cận quá gần khu vực sinh sống của chúng. (Ảnh: ITVX) Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc tấn công của rái cá thường là do chúng cảm thấy bị đe dọa. (Ảnh: WHDH) Rái cá biển, loài lớn nhất trong họ Chồn, có thể trở nên hung dữ nếu chúng cảm thấy nguy hiểm. Để tránh các cuộc tấn công, người dân nên giữ khoảng cách an toàn với rái cá và không cố gắng tiếp cận hoặc chọc phá chúng.(Ảnh: outsideonline) Rái cá, mặc dù hiền lành và đáng yêu, vẫn có thể trở nên nguy hiểm trong một số tình huống nhất định. Việc hiểu rõ về hành vi và môi trường sống của chúng sẽ giúp chúng ta tránh được những cuộc tấn công không mong muốn và bảo vệ cả con người lẫn rái cá.(Ảnh: News Talk KIT 1280) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

Một người phụ nữ tên Mariasella Harun đã có trải nghiệm kinh hoàng khi chạy bộ tại Công viên Perdana ở Kota Kinabalu, Malaysia. Vào ngày 11/9, khi đang chạy bộ, chị bị một con " con vật lạ" tấn công. Ban đầu, chị nghĩ đó là một con mèo, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một đàn rái cá. (Ảnh: Gia đình và xã hội) Chúng cắn vào đầu, tay và chân của chị, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng. May mắn là chị đã nhận được sự giúp đỡ từ những người chạy bộ khác và được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth để điều trị. Các bác sĩ đã tiêm thuốc kháng khuẩn và vắc xin bệnh dại cho chị. Sau sự việc, người dân ở bang Sabah đã được cảnh báo tránh xa rái cá để đảm bảo an toàn.(Ảnh: Gia đình và xã hội) Rái cá thuộc họ Chồn (Mustelidae), với 13 loài phân bố khắp nơi trên thế giới. Chúng có lớp lông dày và mịn, giúp giữ ấm và khô ráo dưới nước. Rái cá thường ăn cá, ếch nhái, tôm và cua, và có khả năng săn mồi rất linh hoạt.(Ảnh: Britannica) Mặc dù rái cá thường không tấn công con người, nhưng đã có một số trường hợp hiếm hoi được ghi nhận. (Ảnh: iNaturalist) Các chuyên gia cho biết, những cuộc tấn công này thường xảy ra khi rái cá cảm thấy bị đe dọa hoặc khi con người vô tình tiếp cận quá gần khu vực sinh sống của chúng. (Ảnh: ITVX) Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc tấn công của rái cá thường là do chúng cảm thấy bị đe dọa. (Ảnh: WHDH) Rái cá biển, loài lớn nhất trong họ Chồn, có thể trở nên hung dữ nếu chúng cảm thấy nguy hiểm. Để tránh các cuộc tấn công, người dân nên giữ khoảng cách an toàn với rái cá và không cố gắng tiếp cận hoặc chọc phá chúng.(Ảnh: outsideonline) Rái cá, mặc dù hiền lành và đáng yêu, vẫn có thể trở nên nguy hiểm trong một số tình huống nhất định. Việc hiểu rõ về hành vi và môi trường sống của chúng sẽ giúp chúng ta tránh được những cuộc tấn công không mong muốn và bảo vệ cả con người lẫn rái cá.(Ảnh: News Talk KIT 1280) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.