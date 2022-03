Cặp vợ chồng Michael - Maria Spressler ở New Jersey (Mỹ) đã đến cửa hàng The Lobster House ở Cape May mở cửa từ năm 1987 dùng bữa. Tuy nhiên khi ông Michael đang thưởng thức món khai vị làm từ con trai thì cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng trong miệng. Michael cho biết: "Tôi bắt đầu ăn và nhận thấy có thứ gì đó cứng trong miệng mình. Khi đó tôi nghĩ rằng một chiếc răng hàm của mình bị gãy. Sự thật khiến tôi vô cùng bất ngờ". Ông Michael đã cắn trúng một viên ngọc trai có kích thước khoảng 8,8 mm, ước tính có giá trị hàng nghìn USD. Tuy nhiên, cặp đôi cho biết không có kế hoạch bán viên ngọc trai quý giá này. Thay vào đó, họ sẽ giữ nó để làm thành một món đồ trang sức. "Tôi muốn biến viên ngọc trai thành một món đồ trang sức đẹp. Đó là một kỷ niệm đẹp của hai chúng tôi", bà Maria cho biết. Sarah Stadnicar là nhân viên tại The Lobster House khẳng định phát hiện này là cực kỳ hiếm. Sarah Stadnicarcho biết: "Tôi đã làm việc ở đây khoảng 10 năm. Tôi chưa bao giờ nghe nói ai đó tìm thấy ngọc trai trong những nguyên liệu làm món ăn của chúng tôi". Ngọᴄ trai haу ᴄòn đượᴄ biết đến ᴠới tên gọi trân ᴄhâu, là một ᴠật hình ᴄầu đượᴄ tạo ra từ một ᴄơ thể ѕống ᴄủa loại nhuуễn thể như ᴄon trai. Ngọᴄ trai đượᴄ ѕử dụng phổ biến trong trang ѕứᴄ hoặᴄ ᴄũng ᴄó thể tán thành bột để làm mỹ phẩm. Đây về cơ bản là cách phản xạ lại để tự chữa lành các vết thương của loài nhuyễn thể bằng cách tiết ra chất bao bọc dị vật bằng những lớp cacbonat calci (CaCO3) dưới dạng chất khoáng aragonit hoặc calcit, được dính với nhau bởi một hợp chất hữu cơ giống chất sừng gọi là conchiolin. Người ta thường cho rằng một hạt cát chui vào trong vỏ sẽ đóng vai trò của tác nhân kích thích tạo ngọc trai, nhưng trên thực tế thì sự kích thích đó thường hiếm khi xảy ra. Trái lại, tác nhân kích thích điển hình thường thấy là các chất hữu cơ, ký sinh trùng hoặc thậm chí những tổn hại làm chuyển chỗ lớp màng áo sang phần khác của thân thể con vật. Trong khi đó, ngọc trai nuôi được tạo ra bằng cách cấy một miếng biểu mô màng áo cùng với các hột làm bằng vỏ trai đã chế tác thành hình dạng mong muốn. Hầu hết ngọc trai trên thị trường là ngọc trai nuôi, gieo bằng tay với số lượng lớn. Ngọc trai nuôi có giá trị thấp hơn nhiều so với ngọc trai tự nhiên. Giá trị viên ngọc trai cũng phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, màu sắc, độ bóng... Trong tự nhiên, 1 ᴠiên ngọᴄ trai đượᴄ tìm thấу trong hơn 10.000 ᴄon trai hoang dã. Quá trình hình thành 1 ᴠiên ngọᴄ trai thông thường mất từ 3 đến 7 năm (trung bình là 5 năm). Chính ᴠì lẽ đó, ngọᴄ trai là một trang ѕứᴄ rất quý hiếm, không ᴄhỉ ᴄó giá trị ᴠề mặt thẩm mỹ mà ᴄòn ᴄhứa đựng nhiều ý nghĩa ᴠề mặt phong thuỷ. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

