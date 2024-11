Con cháu Tần Thủy Hoàng bị truy cùng giết tận vì lý do gì?

Tần Thủy Hoàng là một trong những hoàng đế có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vào năm 221 trước Công nguyên, ông đã thống nhất Trung Quốc sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu là: Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề. Giống như nhiều hoàng đế, Tần Thủy Hoàng có hậu cung nhiều phi tần, mỹ nữ. Các nhà nghiên cứu không tìm được ghi chép nào đề cập đến số lượng các phi tần. Trong khi đó, Sử ký của Tư Mã Thiên mô tả Tần Thủy Hoàng có tổng cộng 33 người con. Trong đó có 20 người con trai và 13 người con gái. Hai con trai nổi tiếng nhất của Tần Thủy Hoàng là thái tử Phù Tô (con trai cả) và Hồ Hợi (người con trai thứ 18). Theo Sử ký, do mâu thuẫn với cha về tư tưởng cai trị đất nước, Phù Tô bị Tần Thủy Hoàng điều ra biên giới. Về sau, hoạn quan Triệu Cao cùng Hồ Hợi bày mưu hại chết Tần Thủy Hoàng năm 210 trước Công nguyên để lên ngôi báu. Thậm chí, Hồ Hợi còn giả thánh chỉ của Tần Thủy Hoàng với nội dung yêu cầu Phù Tô phải tự sát. Sau khi lên ngôi, Hồ Hợi lấy hiệu là Tần Nhị Thế. Do lo sợ các anh chị em có thể giết vua đoạt ngôi nên Tần Nhị Thế sát hại nhiều người anh em cùng cha khác mẹ. Một số người con của Tần Thủy Hoàng được cho đã may mắn trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng của Hồ Hợi. Họ phải sống ẩn dật, mai danh ẩn tích. Sử ký Tư Mã Thiên có ghi về sự kiện này: "Thủy Hoàng có tới hơn 20 người con, 12 người con trai bị giết ở thành Hàm Dương và 10 công chúa chết ở Vũ Đô". Triệu Cao về sau ép Hồ Hợi uống thuốc độc tự sát, rồi lập Doanh Tử Anh lên làm hoàng đế bù nhìn. Tuy nhiên, vị hoàng đế thứ 3 cũng là hoàng đế cuối cùng của nhà Tần này chỉ trị vì 46 ngày. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết và nhà Tần diệt vong, Hạng Vũ - vị tướng nước Sở có mối thù lớn với Tần Thủy Hoàng - tiến quân vào Hàm Dương năm 207 trước Công nguyên và bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu. Lực lượng của Hạng Vũ đã truy bắt và giết hại vô số hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Thậm chí, Hạng Vũ cho đốt cung A Phòng khiến cung điện này cháy 3 tháng không tắt. Trước cuộc thảm sát của Hạng Vũ, hậu duệ của Tần Thủy Hoàng không còn lại nhiều người. Vì để sống sót, họ lưu lạc dân gian, phải thay đổi danh tính và không dám nhận là hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Tần Thủy Hoàng là một trong những hoàng đế có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vào năm 221 trước Công nguyên, ông đã thống nhất Trung Quốc sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu là: Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề. Giống như nhiều hoàng đế, Tần Thủy Hoàng có hậu cung nhiều phi tần, mỹ nữ. Các nhà nghiên cứu không tìm được ghi chép nào đề cập đến số lượng các phi tần. Trong khi đó, Sử ký của Tư Mã Thiên mô tả Tần Thủy Hoàng có tổng cộng 33 người con. Trong đó có 20 người con trai và 13 người con gái. Hai con trai nổi tiếng nhất của Tần Thủy Hoàng là thái tử Phù Tô (con trai cả) và Hồ Hợi (người con trai thứ 18). Theo Sử ký, do mâu thuẫn với cha về tư tưởng cai trị đất nước, Phù Tô bị Tần Thủy Hoàng điều ra biên giới. Về sau, hoạn quan Triệu Cao cùng Hồ Hợi bày mưu hại chết Tần Thủy Hoàng năm 210 trước Công nguyên để lên ngôi báu. Thậm chí, Hồ Hợi còn giả thánh chỉ của Tần Thủy Hoàng với nội dung yêu cầu Phù Tô phải tự sát. Sau khi lên ngôi, Hồ Hợi lấy hiệu là Tần Nhị Thế. Do lo sợ các anh chị em có thể giết vua đoạt ngôi nên Tần Nhị Thế sát hại nhiều người anh em cùng cha khác mẹ. Một số người con của Tần Thủy Hoàng được cho đã may mắn trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng của Hồ Hợi. Họ phải sống ẩn dật, mai danh ẩn tích. Sử ký Tư Mã Thiên có ghi về sự kiện này: "Thủy Hoàng có tới hơn 20 người con, 12 người con trai bị giết ở thành Hàm Dương và 10 công chúa chết ở Vũ Đô". Triệu Cao về sau ép Hồ Hợi uống thuốc độc tự sát, rồi lập Doanh Tử Anh lên làm hoàng đế bù nhìn. Tuy nhiên, vị hoàng đế thứ 3 cũng là hoàng đế cuối cùng của nhà Tần này chỉ trị vì 46 ngày. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết và nhà Tần diệt vong, Hạng Vũ - vị tướng nước Sở có mối thù lớn với Tần Thủy Hoàng - tiến quân vào Hàm Dương năm 207 trước Công nguyên và bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu. Lực lượng của Hạng Vũ đã truy bắt và giết hại vô số hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Thậm chí, Hạng Vũ cho đốt cung A Phòng khiến cung điện này cháy 3 tháng không tắt. Trước cuộc thảm sát của Hạng Vũ, hậu duệ của Tần Thủy Hoàng không còn lại nhiều người. Vì để sống sót, họ lưu lạc dân gian, phải thay đổi danh tính và không dám nhận là hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.