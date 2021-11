Cắn phải “hạt sạn” suýt rụng răng, ai ngờ vớ bẫm ngọc quý

Ông Rick Antosh (66 tuổi) đã hẹn gặp lại một người bạn thời trung học của mình và cùng dùng bữa trưa tại nhà hàng Grand Central Oyster Bar (New York, Mỹ). Ông gọi món hàu có giá 14,75 USD (hơn 340.000 đồng). Khi đang dùng bữa, ông cảm thấy có một vật cứng nhỏ như hạt sạn nằm trong... miệng mình. Ông Rick thoạt tiên đã sợ rằng mình cần đến gặp nha sĩ ngay: “Trong những giây đầu tiên, tôi đã cảm thấy khiếp sợ. Liệu có phải mình vừa bị... rụng răng không?”. Nhưng hóa ra, ông đã cắn phải một viên ngọc trai. Khi đem viên ngọc này tới tiệm chuyên bán ngọc trai trong thành phố, ông đã được xác nhận, đó là một viên ngọc trai tự nhiên thực sự và có thể đạt mức giá vài ngàn USD (tương đương hàng chục triệu đồng). Chuyên gia xác định chất lượng ngọc trai đã chia sẻ rằng: “Giá trị một viên ngọc trai dựa vào những yếu tố như độ bóng, độ thuần khiết, độ tròn đều... Viên ngọc trai mà ông Rick Antosh mang tới có những khiếm khuyết, chẳng hạn như nó không được tròn đều, có một chấm đen, nhưng điều này có thể can thiệp được. “Đối với một viên ngọc trai tự nhiên như thế này, nếu gặp được người thực sự muốn mua, mức giá có thể dao động trong khoảng từ 2.000 - 4.000 USD (tương đương từ 46,5 - 93 triệu đồng)”. Tuy Antosh ban đầu không nói vụ tìm thấy ngọc trai với nhà hàng nhưng sau đó ông lại tò mò và gọi điện cho bếp trưởng để tìm hiểu xem có nhiều người tìm thấy ngọc trai trong đồ ăn như mình không. Câu trả lời của bếp trưởng Sandy Ingber có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là trong suốt 28 năm ông ấy làm việc tại Grand Central Oyster Bar, đây mới là lần thứ hai điều may mắn này xảy ra. "Mỗi ngày chúng tôi bán ra khoảng hơn 5.000 con hàu để phục vụ thực khách. Nói vậy để thấy chuyện như thế này là rất hiếm khi xảy ra nên đây là một câu chuyện rất thú vị và gây phấn khích đối với chúng tôi”, bếp trưởng cho biết thêm. Ông JonTurrcott, người quản lý một trang trại chuyên nuôi hàu nằm ở bang Maine (Mỹ) cũng nhận xét tương tự: “Chuyện này rất hiếm khi xảy ra trong tự nhiên bởi tỷ lệ xác suất để một con hàu "ngậm trai" một cách ngẫu nhiên là 1/10.000”. Ngọc trai là kết quả của một quá trình sinh học và là cơ chế tự bảo vệ của hàu khỏi các chất lạ xâm nhập vào. Hầu hết ngọc trai đều được sản xuất trong cả môi trường nước mặn lẫn nước ngọt. Khi hàu dần lớn lên và tăng trưởng về mặt kích thước, vỏ của nó cũng phát triển theo. Lớp mantle của hàu là cơ quan tạo ra vỏ hàu và chúng sử dụng khoáng chất từ thức ăn của hàu. Vật liệu tạo ra từ lớp mantle này còn được gọi là xà cừ. Sự hình thành của một viên ngọc trai tự nhiên bên trong con hàu bắt đầu khi một chất lạ rơi vào giữa lớp mantle và vỏ hàu, làm kích thích lớp mantle. Phản ứng tự nhiên của hàu là ngay lập tức bịt vỏ lại và che phủ chất ngoại lai để bảo vệ chính nó. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Ông Rick Antosh (66 tuổi) đã hẹn gặp lại một người bạn thời trung học của mình và cùng dùng bữa trưa tại nhà hàng Grand Central Oyster Bar (New York, Mỹ). Ông gọi món hàu có giá 14,75 USD (hơn 340.000 đồng). Khi đang dùng bữa, ông cảm thấy có một vật cứng nhỏ như hạt sạn nằm trong... miệng mình. Ông Rick thoạt tiên đã sợ rằng mình cần đến gặp nha sĩ ngay: “Trong những giây đầu tiên, tôi đã cảm thấy khiếp sợ. Liệu có phải mình vừa bị... rụng răng không?”. Nhưng hóa ra, ông đã cắn phải một viên ngọc trai. Khi đem viên ngọc này tới tiệm chuyên bán ngọc trai trong thành phố, ông đã được xác nhận, đó là một viên ngọc trai tự nhiên thực sự và có thể đạt mức giá vài ngàn USD (tương đương hàng chục triệu đồng). Chuyên gia xác định chất lượng ngọc trai đã chia sẻ rằng: “Giá trị một viên ngọc trai dựa vào những yếu tố như độ bóng, độ thuần khiết, độ tròn đều... Viên ngọc trai mà ông Rick Antosh mang tới có những khiếm khuyết, chẳng hạn như nó không được tròn đều, có một chấm đen, nhưng điều này có thể can thiệp được. “Đối với một viên ngọc trai tự nhiên như thế này, nếu gặp được người thực sự muốn mua, mức giá có thể dao động trong khoảng từ 2.000 - 4.000 USD (tương đương từ 46,5 - 93 triệu đồng)”. Tuy Antosh ban đầu không nói vụ tìm thấy ngọc trai với nhà hàng nhưng sau đó ông lại tò mò và gọi điện cho bếp trưởng để tìm hiểu xem có nhiều người tìm thấy ngọc trai trong đồ ăn như mình không. Câu trả lời của bếp trưởng Sandy Ingber có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là trong suốt 28 năm ông ấy làm việc tại Grand Central Oyster Bar, đây mới là lần thứ hai điều may mắn này xảy ra. "Mỗi ngày chúng tôi bán ra khoảng hơn 5.000 con hàu để phục vụ thực khách. Nói vậy để thấy chuyện như thế này là rất hiếm khi xảy ra nên đây là một câu chuyện rất thú vị và gây phấn khích đối với chúng tôi”, bếp trưởng cho biết thêm. Ông JonTurrcott, người quản lý một trang trại chuyên nuôi hàu nằm ở bang Maine (Mỹ) cũng nhận xét tương tự: “Chuyện này rất hiếm khi xảy ra trong tự nhiên bởi tỷ lệ xác suất để một con hàu "ngậm trai" một cách ngẫu nhiên là 1/10.000”. Ngọc trai là kết quả của một quá trình sinh học và là cơ chế tự bảo vệ của hàu khỏi các chất lạ xâm nhập vào. Hầu hết ngọc trai đều được sản xuất trong cả môi trường nước mặn lẫn nước ngọt. Khi hàu dần lớn lên và tăng trưởng về mặt kích thước, vỏ của nó cũng phát triển theo. Lớp mantle của hàu là cơ quan tạo ra vỏ hàu và chúng sử dụng khoáng chất từ thức ăn của hàu. Vật liệu tạo ra từ lớp mantle này còn được gọi là xà cừ. Sự hình thành của một viên ngọc trai tự nhiên bên trong con hàu bắt đầu khi một chất lạ rơi vào giữa lớp mantle và vỏ hàu, làm kích thích lớp mantle. Phản ứng tự nhiên của hàu là ngay lập tức bịt vỏ lại và che phủ chất ngoại lai để bảo vệ chính nó. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.