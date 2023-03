Sửng sốt vẻ đẹp “mê hồn” của động vật chuyên sống về đêm

1. Gấu trúc đỏ còn được gọi là cáo lửa. Đây là động vật hoạt động về đêm nổi tiếng trong giới tự nhiên, chỉ xuống mặt đất vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn. Gấu trúc đỏ là động vật có vú ăn cỏ, đặc biệt là ăn lá tre. Tập tính hoạt động về đêm giúp nó tránh được các mối nguy hiểm và nguy cơ tấn công từ những kẻ săn mồi. 2. Nổi bật với bộ cánh màu xanh với các dải vàng vô cùng đẹp mắt, Bướm Luna xứng đáng là một "siêu phẩm" trong những loài động vật hoạt động về đêm. Đây là một trong những loài bướm lớn nhất Bắc Mỹ, sở hữu sải cánh khoảng 13cm. Loài vật này hoạt động mạnh nhất vào ban đêm và có đời sống khá nắng, chết sau 7 ngày trưởng thành. Thức ăn của bướm Luna bao gồm hạt dẻ, anh đào, quả óc chó. 3. Chim cú là một trong những loài chim hoạt động ban đêm rất phổ biến. Nó sở hữu một bộ lông tuyệt đẹp, cái đầu tròn với đôi mắt to. Đặc biệt, nó còn có thính giác và thị giác rất nhạy, là vũ khí quan trọng giúp nó săn mồi vào ban đêm. 4. Mèo Savannah là một trong những loài mèo có giá đắt đỏ nhất hành tinh. Đây cũng là loài vật săn mồi rất tốt về đêm. Mèo Savannah còn rất trung thành và sự trung thành của nó thường được so sánh với loài chó. 5. Cáo Fennec là một loài cáo hoạt động về đêm mang vẻ đẹp "hút hồn". Đây cũng là loài cáo nhỏ nhất thế giới với đôi tai to dài giúp chúng phân phối nhiệt độ cơ thể. Cáo Fennec là thú nuôi khá phổ biến tại nước ngoài, nhất là Mỹ. 6. Loài nhím thường ngủ vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Đây là động vật ăn cỏ. Một số loài nhím thích ăn gỗ. Ngoài ra, nhím còn ăn các loại hạt, củ, quả, lá cây và chồi non. Đặc biệt, dù không phải là động vật ăn thịt nhưng nhím thường gặm xương để mài răng thêm sắc nhọn. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.

1. Gấu trúc đỏ còn được gọi là cáo lửa. Đây là động vật hoạt động về đêm nổi tiếng trong giới tự nhiên, chỉ xuống mặt đất vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn. Gấu trúc đỏ là động vật có vú ăn cỏ, đặc biệt là ăn lá tre. Tập tính hoạt động về đêm giúp nó tránh được các mối nguy hiểm và nguy cơ tấn công từ những kẻ săn mồi. 2. Nổi bật với bộ cánh màu xanh với các dải vàng vô cùng đẹp mắt, Bướm Luna xứng đáng là một "siêu phẩm" trong những loài động vật hoạt động về đêm. Đây là một trong những loài bướm lớn nhất Bắc Mỹ, sở hữu sải cánh khoảng 13cm. Loài vật này hoạt động mạnh nhất vào ban đêm và có đời sống khá nắng, chết sau 7 ngày trưởng thành. Thức ăn của bướm Luna bao gồm hạt dẻ, anh đào, quả óc chó. 3. Chim cú là một trong những loài chim hoạt động ban đêm rất phổ biến. Nó sở hữu một bộ lông tuyệt đẹp, cái đầu tròn với đôi mắt to. Đặc biệt, nó còn có thính giác và thị giác rất nhạy, là vũ khí quan trọng giúp nó săn mồi vào ban đêm. 4. Mèo Savannah là một trong những loài mèo có giá đắt đỏ nhất hành tinh. Đây cũng là loài vật săn mồi rất tốt về đêm. Mèo Savannah còn rất trung thành và sự trung thành của nó thường được so sánh với loài chó. 5. Cáo Fennec là một loài cáo hoạt động về đêm mang vẻ đẹp "hút hồn". Đây cũng là loài cáo nhỏ nhất thế giới với đôi tai to dài giúp chúng phân phối nhiệt độ cơ thể. Cáo Fennec là thú nuôi khá phổ biến tại nước ngoài, nhất là Mỹ. 6. Loài nhím thường ngủ vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Đây là động vật ăn cỏ. Một số loài nhím thích ăn gỗ. Ngoài ra, nhím còn ăn các loại hạt, củ, quả, lá cây và chồi non. Đặc biệt, dù không phải là động vật ăn thịt nhưng nhím thường gặm xương để mài răng thêm sắc nhọn. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.