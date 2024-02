Sửng sốt loạt ảnh tê tê vàng cõng con trên lưng ở Quảng Nam

Ban quản lý VQG Sông Thanh cho hay trong năm 2023, đơn vị phối hợp với Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, đã triển khai lắp đặt, thu hồi máy bẫy ảnh và điều tra các mối đe dọa bằng công cụ SMART Mobile tại 111 điểm thuộc lâm phận VQG Sông Thanh. Kết quả, bẫy ảnh đã thu được 157.039 hình ảnh các loài động vật. Trong số này có những hình ảnh về loài tê tê vàng quý hiếm. Ảnh: Người lao động. Thông qua phương thức bẫy ảnh, Ban quản lý VQG Sông Thanh đã thu được những hình ảnh hiếm hoi ngoài tự nhiên của tê tê vàng khi chúng ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Ảnh: Người lao động. Một hình ảnh ấn tượng được bẫy ảnh thu được là một cá thể tê tê vàng cõng con trên lưng xuất hiện ở lâm phận VQG Sông Thanh. Ảnh: Người lao động. Tê tê vàng có tên khoa học là Manis pentadactyla. Chúng là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB (theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-CP) và nằm trong Sách Đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức. Ảnh: Người lao động. Tê tê thường sống trong rừng già, rừng thứ sinh, hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, mục nát hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Ảnh: Tiền phong. Loài tê tê chủ yếu kiếm ăn vào ban đêm trên mặt đất. Trong khi đó, ban ngày, chúng trú ẩn trong hang. Ảnh: Huecity.gov.vn. Thức ăn chủ yếu của tê tê gồm mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục…. Ảnh: PLO. Trong thời gian qua, số lượng cá thể tê tê vàng sụt giảm chủ yếu là do tình trạng săn bắn trái phép. Do vậy, giới chức trách đã tích cực triển khai công tác bảo tồn loài tê tê vàng quý hiếm. Nhờ vậy, tê tê vàng và nhiều loại động vật quý hiếm được ghi nhận xuất hiện trong môi trường tự nhiên tại nhiều nơi ở Việt Nam, bao gồm VQG Sông Thanh. Ảnh: Tiền phong. Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

