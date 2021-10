Sự thực cực choáng về những “quái chim" lạ nhất trên đời

Là một loài thuộc họ gà phi nhưng Acryllium vulturinum lại có ánh mắt đỏ au như một kẻ ăn thịt máu lạnh. Sự đối lập hoàn toàn giữa cái đầu hói và nhỏ xíu với cơ thể được phủ lông dài sặc sỡ khiến chúng trở nên hết sức dị so với đồng loại. Trong khi họ hàng ăn thịt xác thối thì kền kền râu lại ăn xương. Chúng có thể mang theo một khúc xương nặng hơn nửa trọng lượng cơ thể và nhẩn nha dùng mỏ “khai thác” tủy – món ăn chính trong khẩu phần ăn của loài chim quái đản này. Với cơ thể dài tới 3m và sự phân bố màu sắc khá nhức mắt, cò mỏ thìa lông hồng thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện. Chiếc mỏ có hình dáng kỳ lạ này giúp chúng chọc sâu vào bùn để tìm các loài giáp xác, côn trùng và cá nhỏ. Chim hói đầu cổ trắng (Picathartes gymnocephalus) sở hữu cái đầu hói nổi bật màu da cam và đôi chân dài màu xanh. Với ngoại hình này, chúng thực sự là một trong những sinh vật có cánh kỳ lạ của Trái đất. Trong khi kích thước cơ thể chỉ khoảng từ 20-23cm thì hai chiếc lông vũ mọc trực tiếp từ cánh của loài cú muỗi đực lại có chiều dài tới 38cm. Mặc dù là vũ khí tán tỉnh của chúng nhưng “thiết kế” này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bay.Chim chiến đực có một túi thịt trước cổ che phủ cả ngực và cổ với màu đỏ chói rực rỡ. Vào mùa giao phối, đây sẽ là vũ khí để chúng cưa cẩm các nàng chim cái. Cò mỏ giày rất xứng đáng với tên gọi của nó nhờ chiếc mỏ y như chiếc giày da và kích thước thuộc hàng “khổng lồ” nhờ chiều cao 1,4m và sải cánh rộng 2,5m. Nhờ đó, chúng trở thành một trong những kẻ ăn thịt đáng gờm trên vùng đất ngập nước và đầm lầy tiểu vùng Sahara châu Phi. Hồng hoàng mũ cát (Rhinoplax vigil) có ngoại hình như một sinh vật của kỷ Jura. Cơ thể chúng dài tới hơn 1,2m, không kể đuôi cùng với một chiếc mỏ to khỏe để gom trái cây hoặc đục cây kiếm mồi. Được tìm thấy trong các khu rừng, đầm lầy và rừng ngập mặn của Amazon và vùng đồng bằng Orinoco, những chú gà rừng Nam Mỹ (Opisthocomus hoazin) có hình dạng khá bất thường. Con non có kích thước tương đương với một con chim trĩ, có móng vuốt trên cánh và sẽ tiêu biến dần khi trưởng thành. Tuy là vẹt nhưng Pesquet lại rất giống kền kền với một chiếc đầu hói. Hơn nữa, kích thước của chúng cũng thuộc loại ngoại cỡ với cân nặng gần 0,8kg và chiều dài hơn 45cm. Các khu rừng nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ là nhà của đại gia đình chim ô đen (tên khoa học là Cephalopterus penduliger) với cục thịt rất dài bắt đầu từ dưới cuống họng và thả lơ lửng xuống dưới. Nếu đứng dưới đất chắc hẳn chúng sẽ phải kéo lê cục thịt kỳ lạ này. Mời quý vị xem video: 10 loài chim kỳ quái không thuộc về Trái đất

