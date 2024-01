Sự thực bất ngờ về UFO bí ẩn bay theo Air Force One của Mỹ

Đoạn video do Peter và Joshua Solorzano ghi lại từ Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) cho thấy một vật thể giống quả bóng bay xuất hiện trên bầu trời và bay lơ lửng trên chiếc máy bay chính của Tổng thống. Peter và Joshua Solorzano đã đăng tải video lên kênh YouTube của họ, gây sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận định vật thể này có thể là UFO. Trong video, vật thể màu trắng hoặc bạc sáng bóng được nhận diện bay quanh chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên vào khoảng 10h18 sáng, xuất hiện thêm hai lần sau đó. Joshua Solorzano thậm chí đã hỏi anh trai của mình liệu họ có thấy điều gì đó đang bay trên đường đi hay không. Mick West, một nhà điều tra UFO, sau khi xem lại video, cho rằng vật thể có thể là một quả bóng bay di chuyển, có vẻ được kích thích bởi sự tiếp nhiên liệu từ máy bay ở phía sau. Các quan chức từ Lầu Năm Góc đã thông báo rằng họ đã điều tra gần 300 trường hợp nhìn thấy UFO trong năm qua. Tuy nhiên, một số trong số này có thể là do các chính phủ nước ngoài thực hiện hoạt động do thám. Trước đó, NASA đã bổ nhiệm giám đốc UFO đầu tiên của họ, thừa nhận vẫn chưa rõ một số vật thể bay không thể giải thích được trên bầu trời Hoa Kỳ là gì và cam kết tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

Đoạn video do Peter và Joshua Solorzano ghi lại từ Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) cho thấy một vật thể giống quả bóng bay xuất hiện trên bầu trời và bay lơ lửng trên chiếc máy bay chính của Tổng thống. Peter và Joshua Solorzano đã đăng tải video lên kênh YouTube của họ, gây sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận định vật thể này có thể là UFO. Trong video, vật thể màu trắng hoặc bạc sáng bóng được nhận diện bay quanh chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên vào khoảng 10h18 sáng, xuất hiện thêm hai lần sau đó. Joshua Solorzano thậm chí đã hỏi anh trai của mình liệu họ có thấy điều gì đó đang bay trên đường đi hay không. Mick West, một nhà điều tra UFO, sau khi xem lại video, cho rằng vật thể có thể là một quả bóng bay di chuyển, có vẻ được kích thích bởi sự tiếp nhiên liệu từ máy bay ở phía sau. Các quan chức từ Lầu Năm Góc đã thông báo rằng họ đã điều tra gần 300 trường hợp nhìn thấy UFO trong năm qua. Tuy nhiên, một số trong số này có thể là do các chính phủ nước ngoài thực hiện hoạt động do thám. Trước đó, NASA đã bổ nhiệm giám đốc UFO đầu tiên của họ, thừa nhận vẫn chưa rõ một số vật thể bay không thể giải thích được trên bầu trời Hoa Kỳ là gì và cam kết tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?