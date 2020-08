Sự thật ít người biết về nhóm hacker khét tiếng nhất thế giới

Anonymous là một nhóm tin tặc đa quốc gia được thành lập vào khoảng năm 2004, với mục đích riêng là đấu tranh cho tự do ngôn luận và tự do internet. Nhóm hacker được mệnh danh khét tiếng nhất thế giới đã thực hiện nhiều phi vụ động trời nhắm vào chính phủ các nước đang phát triển, cũng như các doanh nghiệp lớn. Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ nguy hiểm hay tiêu cực thường thấy, Anonymous cũng có những góc khuất đôi khi khiến người ta phải bật cười vì hài hước. Cho dù có là nhóm hacker nổi tiếng toàn cầu đi chăng nữa thì để PR cho tên tuổi của mình, Anonymous cũng buộc phải sử dụng các mạng xã hội phổ biến. Mặc dù từng bị xóa tài khoản trên Google của mình, nhưng bù lại, kênh Youtube của Anonymous lại phát triển rất mạnh trong việc phổ cập sự nổi tiếng cho nhóm. Bằng chứng là cho đến nay kênh Anonymous Official đã có đến hơn 3,3 triệu người đăng ký, nghĩa là nhóm hacker khét tiếng này từng đạt nút vàng Youtube. Tuy nhiên, chưa thấy thành viên nào của Anonymous đứng ra khoe món quà này. Kênh Youtube của nhóm hacker chủ yếu đăng tải những video công bố các thông tin bí mật mà họ tìm ra, cảnh báo người dùng internet hoặc các nghi vấn chưa kiểm chứng. Kênh này ra video khá đều đặn và những clip của Anonymous luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Sau rất nhiều những ''bê bối'' của Facebook, việc một nhóm hacker nổi tiếng như Anonymous tẩy chay mạng xã hội này là điều dễ hiểu. Thậm chí nhóm còn đã lập hẳn một chiến dịch kêu gọi mọi người ngừng sử dụng và xóa nền tảng này khỏi máy tính, điện thoại của mình. Ngay cả Instagram cũng nhiều lần bị Anonymous nhắc đến như ''con ghẻ'' trong những bài post của mình. Theo nhóm hacker, Twitter là mạng xã hội an toàn nhất trong việc tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, nhóm cũng từng lên tiếng kêu gọi người dùng hãy tẩy chay Tiktok vì những vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Trong số những góc khuất ít người biết về Anonymous, có cả câu chuyện liên quan đến mạng xã hội riêng của nhóm này. Sau khi bị Google xóa tài khoản Google của mình, Anonymous đã ''cay cú'' và khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố sẽ tự phát triển mạng xã hội riêng có tên Anonplus. Nhóm hacker khẳng định Anonplus sẽ là mạng xã hội duy nhất không bị kiểm duyệt, không ràng buộc và tôn trọng người dùng. Thế nhưng điều nực cười là sau thời gian ngắn ngủi tồn tại, mạng xã hội này từng bị... hack tới 2 lần bởi các nhóm hacker đối thủ. Dự án này sau đó đã bị hủy bỏ một cách không thương tiếc, như một ''cú vả'' đối với nhóm hacker nổi tiếng nhất thế giới. Nhóm hacker Anonymous lớn nhất thế giới kêu gọi xóa TikTok | THDT

