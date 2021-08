Sự thật bất ngờ về nguồn gốc các loài cây ăn quả (1)

Bơ (Persea americana) là loài thực vật bản địa ở những khu vực thoát nước tốt của rừng mưa miền nam Mexico. Loài cây này được trồng rộng rãi để thu hoạch quả. Quả bơ có thịt mềm béo ngậy, rất giàu dinh dưỡng. Na (Annona squamosa) được cho là loài cây có nguồn gốc từ vùng Caribbean, ngày nay được trồng phố biến ở nhiều nơi như một loài cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Quả na có thịt màu trắng, mềm và thơm ngọt. Dừa (Cocos nucifera) là loài cây có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới Tây Thái Bình Dương. Loài cây này đã phát triển ở các hòn đảo xa bờ nhờ các quả có thể trôi nổi nhiều ngày trên biển. Quả dừa được thu hoạch để lấy nước, cùi và làm đồ mỹ nghệ. Chuối (Musa acuminata) vốn là loài cây mọc hoang trên khắp châu Á, nay đã được lai tạo thành nhiều giống khác nhau để lấy quả giàu hương vị. Các giống chuối được hiện đại cho quả không hạt, trong khi quả chuối hoang có rất nhiều hạt. Ổi (Psidium guajava) là loài cây gỗ có nguồn gốc từ miền Nam Mexico, nay được trồng rộng rãi ở những nơi khí hậu ấm áp. Quả ổi có mùi thơm đặc trưng khi chín, vị ngọt, có nhiều hạt cứng nhỏ màu vàng. Dưa hấu (Citrullus lanatus) là loài cây bò sát đất có nguồn gốc từ Nam Phi. Chúng được trồng ở những nơi khí hậu ấm để lấy quả có kích thước lớn, thịt ngọt, chứa rất nhiều nước. Dưa chuột (Cucumis sativus) là loài cây bản địa ở vùng nhiệt đới châu Á. Chúng được con người trồng từ cách đây 3.000 năm, ngày nay có vô số giống khác nhau. Quả dưa chuột có hương vị thanh mát, có thể ăn tươi hoặc sử dụng như rau. Bí ngô (Cucurbita pepo) có nguồn gốc từ một loài bí mọc dại ở Trung Mỹ, nay đã được đưa đến mọi nơi trên thế giới. Quả bí ngô có hương vị ngọt bùi, được dùng để chế biến các món ăn. Me (Tamarindus indica) là loài cây bản địa ở Đông Phi và châu Á. Quả me vốn có vị rất chua, nhưng quá trình lai tạo của con người đã tạo ra các giống me cho quả ngọt. Quả me có thể ăn tươi hoặc chế biến thành các món ăn khác nhau. Chanh dây hay lạc tiên (Passiflora caerulea) là một loài cây leo có nguồn gốc Nam Mỹ. Thịt quả chanh dây có màu vàng bắt mắt, chứa nhiều vitamin C, thường được dùng như nguyên liệu để chế nước giải khát. Khế (Averrhoa carambola) là loài cây gỗ bản địa Đông Nam Á, được trồng phổ biến để lấy quả. Loài cây này ra hoa bốn năm một lần. Quả khế có thể có vị chua hoặc ngọt tùy theo giống. Mời quý độc giả xem video: Quả phật thủ có ăn được không? | VTV TSTC.

