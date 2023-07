Soi loài cây thọ nhất quả đất, có thể sống tới 5.000 năm

Trên dãy núi Nevada ở miền Tây nước Mỹ tồn tại một loài cây vô cùng đặc biệt, đó là cây thông Bristlecone. Đây được xem là những cây cổ thụ lâu đời nhất còn sống trên Trái đất. Ảnh: Trees and Shrubs Online.Có tên đầy đủ là thông Bristlecone lưu vực lớn (Pinus longaeva), loài cây này có vỏ màu cam nhạt đến nâu sậm, cành nhánh chắc khỏe, uốn lượn, trông như hiện ra từ một câu chuyện thần thoại. Ảnh: Encyclopedia Britannic.Nhiều cây thông Bristlecone được xác định là có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm. Trong số đó, cây thông mang tên "Prometheus" là cây còn sống lâu đời nhất được ghi nhận, với tuổi đạt khoảng 4.900 năm trước khi bị đốn hạ vào năm 1964. Ảnh: Wikimedia Commons.Một điểm nổi bật khác của thông Bristlecone là khả năng chống chịu các tác động môi trường khắc nghiệt ở vùng núi cao như gió mạnh, băng tuyết mùa đông và sự thiếu nước. Ảnh: Wikimedia Commons.Điều kiện sống ngặt ngèo khiến cây phát triển rất chậm. Những chiếc lá kim của cây, mọc thành chùm năm chiếc, có thể tồn tại trên cây tới 40 năm. Ảnh: Wikipedia.Gỗ của thông Bristlecone rất đặc và nhiều nhựa, do đó có khả năng chống lại sự xâm nhập của côn trùng, nấm và các sinh vật gây hại tiềm ẩn khác. Ảnh: Stephen Ingram.Tuổi thọ của cây cao một phần là do độ bền của gỗ. Ngay cả sau khi chết, thân cây vẫn đứng sừng sững trong suốt nhiều thế kỷ, không bị mục ruỗng mà chỉ bị mưa gió và băng tuyết bào mòn, tạo nên những hình thù kỳ dị. Ảnh: Augustine Trees.Thông Bristlecone phát triển rất tốt ở những nơi mà hầu hết các loài thực vật khác thậm chí không thể phát triển, chẳng hạn như trong dạng địa hình đất đá dolomite ở những khu vực hầu như không có mưa. Ảnh: Wikimedia Commons.Sự trường tồn của cây thông Bristlecone gắn với nhiều giá trị tâm linh với cộng đồng cư dân bản địa, những người coi loài cây này như biểu tượng của sự bền vững và khả năng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: IFL Science.Tuy nhiên, có một nghịch lý là thông Bristlecone có khả năng cạnh tranh kém hơn nhiều loài cây khác trong môi trường ít khắc nghiệt hơn. Trong điều kiện nhân tạo, đây là loài cây khó nuôi dưỡng, với vấn đề thường gặp là bị thối rễ. Ảnh: Elena Trinita.Ngoài ra, thông Bristlecone có tốc độ sinh sản và tái sinh thấp, và người ta cho rằng trong điều kiện khí hậu và môi trường hiện tại, tốc độ tái sinh có thể không đủ để duy trì quần thể trong tương lai. Ảnh: Wikimedia Commons.Hiện nay, việc bảo vệ cây thông Bristlecone và môi trường sống của cây đang gặp phải nhiều thách thức. Sự suy thoái môi trường, nấm bệnh, biến đổi khí hậu và hoạt động du lịch có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của những cây cổ thụ quý giá này. Ảnh: Eskipaper.com. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

Trên dãy núi Nevada ở miền Tây nước Mỹ tồn tại một loài cây vô cùng đặc biệt, đó là cây thông Bristlecone. Đây được xem là những cây cổ thụ lâu đời nhất còn sống trên Trái đất. Ảnh: Trees and Shrubs Online. Có tên đầy đủ là thông Bristlecone lưu vực lớn (Pinus longaeva), loài cây này có vỏ màu cam nhạt đến nâu sậm, cành nhánh chắc khỏe, uốn lượn, trông như hiện ra từ một câu chuyện thần thoại. Ảnh: Encyclopedia Britannic. Nhiều cây thông Bristlecone được xác định là có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm. Trong số đó, cây thông mang tên "Prometheus" là cây còn sống lâu đời nhất được ghi nhận, với tuổi đạt khoảng 4.900 năm trước khi bị đốn hạ vào năm 1964. Ảnh: Wikimedia Commons. Một điểm nổi bật khác của thông Bristlecone là khả năng chống chịu các tác động môi trường khắc nghiệt ở vùng núi cao như gió mạnh, băng tuyết mùa đông và sự thiếu nước. Ảnh: Wikimedia Commons. Điều kiện sống ngặt ngèo khiến cây phát triển rất chậm. Những chiếc lá kim của cây, mọc thành chùm năm chiếc, có thể tồn tại trên cây tới 40 năm. Ảnh: Wikipedia. Gỗ của thông Bristlecone rất đặc và nhiều nhựa, do đó có khả năng chống lại sự xâm nhập của côn trùng, nấm và các sinh vật gây hại tiềm ẩn khác. Ảnh: Stephen Ingram. Tuổi thọ của cây cao một phần là do độ bền của gỗ. Ngay cả sau khi chết, thân cây vẫn đứng sừng sững trong suốt nhiều thế kỷ, không bị mục ruỗng mà chỉ bị mưa gió và băng tuyết bào mòn, tạo nên những hình thù kỳ dị. Ảnh: Augustine Trees. Thông Bristlecone phát triển rất tốt ở những nơi mà hầu hết các loài thực vật khác thậm chí không thể phát triển, chẳng hạn như trong dạng địa hình đất đá dolomite ở những khu vực hầu như không có mưa. Ảnh: Wikimedia Commons. Sự trường tồn của cây thông Bristlecone gắn với nhiều giá trị tâm linh với cộng đồng cư dân bản địa, những người coi loài cây này như biểu tượng của sự bền vững và khả năng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: IFL Science. Tuy nhiên, có một nghịch lý là thông Bristlecone có khả năng cạnh tranh kém hơn nhiều loài cây khác trong môi trường ít khắc nghiệt hơn. Trong điều kiện nhân tạo, đây là loài cây khó nuôi dưỡng, với vấn đề thường gặp là bị thối rễ. Ảnh: Elena Trinita. Ngoài ra, thông Bristlecone có tốc độ sinh sản và tái sinh thấp, và người ta cho rằng trong điều kiện khí hậu và môi trường hiện tại, tốc độ tái sinh có thể không đủ để duy trì quần thể trong tương lai. Ảnh: Wikimedia Commons. Hiện nay, việc bảo vệ cây thông Bristlecone và môi trường sống của cây đang gặp phải nhiều thách thức. Sự suy thoái môi trường, nấm bệnh, biến đổi khí hậu và hoạt động du lịch có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của những cây cổ thụ quý giá này. Ảnh: Eskipaper.com. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.