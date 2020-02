"Soi" BST điện thoại của Ninh Dương Lan Ngọc, phát hiện điều chẳng ngờ

Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn cùng gu thời trang tinh tế, Ninh Dương Lan Ngọc cũng được biết đến là một trong những fashion-icon nổi bật của làng thời trang. “Ngọc nữ màn ảnh Việt” thường xuyên xuất hiện với diện mạo cuốn hút, bên những bộ cánh lộng lẫy và nhiều sản phẩm công nghệ mới nhất, hiện đại nhất của Samsung. Ảnh: FBNV Đầu năm 2020, Lan Ngọc khoe hình ảnh đầy cá tính cùng chiếc điện thoại Galaxy Note 10+ phiên bản xanh aura cùng chia sẻ: ““Chọn nguyên cây xanh trên người với hy vọng một năm mới đầy tươi xanh”. Ảnh: Instagram NV Trước đó không lâu, vào cuối năm 2019 nữ diễn viên từng trên tay phiên bản màu cầu vồng độc đáo. Ảnh: FBNV Màu sắc trên máy biến đổi liên tục như cầu vồng khi thay đổi góc nhìn, khiến cô nàng quyến rũ càng thêm nổi bật giữa đám đông. Ảnh: FBNV Mang theo trong các sự kiện, sử dụng trong công việc, liên lạc với bạn bè, chiếc Note 10+ này còn được Lan Ngọc tận dụng triệt để cho nhu cầu giải trí. Ảnh: FBNV Trước khi lên đời điện thoại, Ninh Dương Lan Ngọc cũng sở hữu phiên bản khác của dòng Galaxy S, được nữ diễn viên mang theo trong một số sự kiện quan trọng. Ảnh: FBNV Dễ dàng nhận thấy, trên tay Lan Ngọc là Galaxy S10+ với thiết kế lột xác đáng kể, cụm camera sau có thêm camera thứ ba, không còn cảm biến vân tay ở mặt lưng. Màu trắng gốm mà Lan Ngọc lựa chọn là phiên bản đặc biệt, không có hiệu ứng gradient chuyển màu và có mức giá cao hơn so với những màu còn lại. Ảnh: FBNV Galaxy S9 plus được Lan Ngọc sử dụng vào thời điểm trước đó… Ảnh: FBNV …xuất hiện cả trong bộ phim hot “Cua lại vợ bầu”. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, “ngọc nữ phim Việt” cũng từng đăng ảnh khoe tậu chiếc Galaxy Note 9 ra mắt tháng 9/2018, với “đặc sản” là bút S Pen lần đầu hỗ trợ Bluetooth để có thêm chức năng của thiết bị điều khiển từ xa và bộ kết nối DeX. Ảnh: FBNV Không sai khi người hâm mộ ví Lan Ngọc là fan cứng của công nghệ. Bởi ngoài điện thoại, cô còn sở hữu phụ kiện công nghệ Gear Fit2 Pro – đồng hồ thông minh hoàn hảo cho các môn thể thao nhờ khả năng chống nước lý tưởng cùng theo dõi sức khỏe, hoạt động hiệu quả. Ảnh: FBNV Video: Lan Ngọc quỳ gối xin lỗi Jun Phạm vì đăng clip nhạy cảm lên mạng. Nguồn: Ninh Dương Lan Ngọc Official

Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn cùng gu thời trang tinh tế, Ninh Dương Lan Ngọc cũng được biết đến là một trong những fashion-icon nổi bật của làng thời trang. “Ngọc nữ màn ảnh Việt” thường xuyên xuất hiện với diện mạo cuốn hút, bên những bộ cánh lộng lẫy và nhiều sản phẩm công nghệ mới nhất, hiện đại nhất của Samsung. Ảnh: FBNV Đầu năm 2020, Lan Ngọc khoe hình ảnh đầy cá tính cùng chiếc điện thoại Galaxy Note 10+ phiên bản xanh aura cùng chia sẻ: ““Chọn nguyên cây xanh trên người với hy vọng một năm mới đầy tươi xanh”. Ảnh: Instagram NV Trước đó không lâu, vào cuối năm 2019 nữ diễn viên từng trên tay phiên bản màu cầu vồng độc đáo. Ảnh: FBNV Màu sắc trên máy biến đổi liên tục như cầu vồng khi thay đổi góc nhìn, khiến cô nàng quyến rũ càng thêm nổi bật giữa đám đông. Ảnh: FBNV Mang theo trong các sự kiện, sử dụng trong công việc, liên lạc với bạn bè, chiếc Note 10+ này còn được Lan Ngọc tận dụng triệt để cho nhu cầu giải trí. Ảnh: FBNV Trước khi lên đời điện thoại, Ninh Dương Lan Ngọc cũng sở hữu phiên bản khác của dòng Galaxy S , được nữ diễn viên mang theo trong một số sự kiện quan trọng. Ảnh: FBNV Dễ dàng nhận thấy, trên tay Lan Ngọc là Galaxy S10+ với thiết kế lột xác đáng kể, cụm camera sau có thêm camera thứ ba, không còn cảm biến vân tay ở mặt lưng. Màu trắng gốm mà Lan Ngọc lựa chọn là phiên bản đặc biệt, không có hiệu ứng gradient chuyển màu và có mức giá cao hơn so với những màu còn lại. Ảnh: FBNV Galaxy S9 plus được Lan Ngọc sử dụng vào thời điểm trước đó… Ảnh: FBNV …xuất hiện cả trong bộ phim hot “Cua lại vợ bầu”. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, “ngọc nữ phim Việt” cũng từng đăng ảnh khoe tậu chiếc Galaxy Note 9 ra mắt tháng 9/2018, với “đặc sản” là bút S Pen lần đầu hỗ trợ Bluetooth để có thêm chức năng của thiết bị điều khiển từ xa và bộ kết nối DeX. Ảnh: FBNV Không sai khi người hâm mộ ví Lan Ngọc là fan cứng của công nghệ. Bởi ngoài điện thoại, cô còn sở hữu phụ kiện công nghệ Gear Fit2 Pro – đồng hồ thông minh hoàn hảo cho các môn thể thao nhờ khả năng chống nước lý tưởng cùng theo dõi sức khỏe, hoạt động hiệu quả. Ảnh: FBNV Video: Lan Ngọc quỳ gối xin lỗi Jun Phạm vì đăng clip nhạy cảm lên mạng. Nguồn: Ninh Dương Lan Ngọc Official