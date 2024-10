Sốc nặng khi thấy động vật quý hiếm lang thang trong vườn

Đây không phải là lần đầu tiên loài động vật quý hiếm này được nhìn thấy ở Anh. Trước đó, tại Exeter, Paul Peters và con gái ông cũng đã thấy con wallaby hai lần. (Ảnh: BBC) Theo nhà làm phim Tim Whittard, trong thập kỷ qua, số lượng báo cáo về wallabies ở Vương quốc Anh đã tăng lên, và người ta nghĩ rằng một nhóm nhỏ đang sinh sản. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ làm thế nào mà loài wallaby này đã xâm nhập vào động vật hoang dã ở Anh. Có giả thuyết cho rằng chúng đã trốn thoát khỏi những người chủ nuôi hoặc bị thả ra một cách cố ý vì lý do không rõ ràng. (Ảnh: WILD LIFE Sydney Zoo) Wallaby, loài thú có túi nhỏ bé và đáng yêu, là một trong những biểu tượng đặc trưng của hệ động vật Úc. Với ngoại hình giống như kangaroo nhưng kích thước nhỏ hơn, wallaby đã thu hút sự chú ý của nhiều người yêu động vật trên khắp thế giới.(Ảnh: Britannica) Wallaby thuộc họ Macropodidae, cùng họ với kangaroo và wallaroo. Chúng có kích thước khá đa dạng, từ những loài nhỏ chỉ nặng khoảng 1 kg đến những loài lớn hơn có thể nặng tới 30 kg. Wallaby có đôi chân sau mạnh mẽ, giúp chúng nhảy xa và cao, cùng với chiếc túi trước bụng để mang con non.(Ảnh: Bush Heritage Australia) Wallaby là loài bản địa của Úc và New Guinea, nhưng cũng có mặt ở New Zealand, Hawaii, và một số nơi khác do con người du nhập. Chúng thường sống ở các vùng hẻo lánh, núi đá, và những khu vực có địa hình gồ ghề. Một số loài wallaby còn thích nghi tốt với môi trường rừng và đầm lầy.(Ảnh: Yorkshire Wildlife Park) Wallaby là loài động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn cỏ, lá cây và quả mọng. Chúng sống theo nhóm nhỏ gọi là “mob” và có tập tính giao tiếp bằng cách ra dấu bằng thị giác và khứu giác. Khi cảm nhận thấy nguy hiểm, wallaby sẽ đứng yên và nhịp chân sau để cảnh báo đồng loại.(Ảnh: St Andrews Wildlife Shelter) Một số loài wallaby đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và săn bắt. Tuy nhiên, nhiều nỗ lực bảo tồn đã được triển khai để bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Các khu bảo tồn và chương trình nhân giống đang giúp duy trì và phục hồi quần thể wallaby trong tự nhiên.(Ảnh: Wikipedia) Wallaby không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái Úc mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học và vẻ đẹp tự nhiên. Việc bảo vệ và bảo tồn loài wallaby không chỉ giúp duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn góp phần giữ gìn di sản thiên nhiên quý giá của chúng ta.(Ảnh: Smithsonian Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

