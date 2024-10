Sinh vật giống 'quái vật hồ Loch Ness' dạt vào bờ biển Mỹ

Hình ảnh của sinh vật này được đăng trên Reddit với bình luận cho biết nó "gây ác mộng". Với hình dáng mảnh khảnh, nhợt nhạt, và hàm răng uốn lượn, sinh vật này gợi nhớ đến những con rắn biển trong bản đồ hàng hải cổ xưa. (Ảnh: aFamily) Cư dân mạng đưa ra nhiều suy đoán về danh tính, so sánh nó với plesiosaur, sinh vật huyền thoại của hồ Loch Ness. Tuy nhiên, các chuyên gia xác định đây là một con lươn biển (cá chình Moray) – loài sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. (Ảnh: Getty Images) Dù thường không gây nguy hiểm cho con người, lươn biển có thể cắn khi bị quấy rầy. Mẫu vật trông trắng bệch và đáng sợ hơn do đã chết, theo lời Tim Daly, phát ngôn viên Sở Cá và động vật hoang dã California.(Ảnh: SFGATE) Cá chình Moray hay có tên khoa học là Muraenidae, là một loại cá thuộc họ Anguilliformes.(Ảnh: Australian Museum) Cá chình moray có thể được tìm thấy trên khắp thế giới nhưng hầu như chỉ tập trung nhiều tại các rạn san hô ở các vùng nhiệt đới.(Ảnh: Reef App) Chúng là loài có màu sắc rực rỡ và có kiểu ngoại hình khá phức tạp. Một số cá chình thì thức ăn của chúng là cá trong khi những loài cá chình khác lại thường ăn động vật giáp xác. (Ảnh: iStock) Nhiều người thường khó nhận ra cá chình Moray do nó có ngoại hình giống rắn và nghĩ rằng chúng là những sinh vật đáng sợ và hung dữ. Tuy nhiên, ngoại hình của chúng luôn mở miệng to ra như vậy để giữ chúng luôn được hô hấp và truyền lượng nước đến mang ở phía sau đầu của chúng.(Ảnh: Fishipedia) Ngoài ra, chúng thường được xem là loài sinh vật đơn độc thích lối sống một mình nhưng cũng có bằng chứng cho thấy rằng chúng hay đi săn mồi cùng với những con cá khác.(Ảnh: Fishipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

Hình ảnh của sinh vật này được đăng trên Reddit với bình luận cho biết nó "gây ác mộng". Với hình dáng mảnh khảnh, nhợt nhạt, và hàm răng uốn lượn, sinh vật này gợi nhớ đến những con rắn biển trong bản đồ hàng hải cổ xưa. (Ảnh: aFamily) Cư dân mạng đưa ra nhiều suy đoán về danh tính, so sánh nó với plesiosaur, sinh vật huyền thoại của hồ Loch Ness. Tuy nhiên, các chuyên gia xác định đây là một con lươn biển (cá chình Moray) – loài sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. (Ảnh: Getty Images) Dù thường không gây nguy hiểm cho con người, lươn biển có thể cắn khi bị quấy rầy. Mẫu vật trông trắng bệch và đáng sợ hơn do đã chết, theo lời Tim Daly, phát ngôn viên Sở Cá và động vật hoang dã California.(Ảnh: SFGATE) Cá chình Moray hay có tên khoa học là Muraenidae, là một loại cá thuộc họ Anguilliformes.(Ảnh: Australian Museum) Cá chình moray có thể được tìm thấy trên khắp thế giới nhưng hầu như chỉ tập trung nhiều tại các rạn san hô ở các vùng nhiệt đới.(Ảnh: Reef App) Chúng là loài có màu sắc rực rỡ và có kiểu ngoại hình khá phức tạp. Một số cá chình thì thức ăn của chúng là cá trong khi những loài cá chình khác lại thường ăn động vật giáp xác. (Ảnh: iStock) Nhiều người thường khó nhận ra cá chình Moray do nó có ngoại hình giống rắn và nghĩ rằng chúng là những sinh vật đáng sợ và hung dữ. Tuy nhiên, ngoại hình của chúng luôn mở miệng to ra như vậy để giữ chúng luôn được hô hấp và truyền lượng nước đến mang ở phía sau đầu của chúng.(Ảnh: Fishipedia) Ngoài ra, chúng thường được xem là loài sinh vật đơn độc thích lối sống một mình nhưng cũng có bằng chứng cho thấy rằng chúng hay đi săn mồi cùng với những con cá khác.(Ảnh: Fishipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.