Siêu vật liệu khiến ô tô bền đến mức không thể tin được

Các nhà khoa học tại Đại học RMIT ở Melbourne, Úc, đã phát triển một siêu vật liệu titan mới thông qua công nghệ in 3D, lấy cảm hứng từ cấu trúc tự nhiên của hoa súng khổng lồ và san hô ống đàn ống. Vật liệu này có cấu trúc lưới giống tự nhiên, làm tăng đáng kể độ bền và khả năng chịu lực. So với hợp kim magiê đúc WE54, siêu vật liệu mới này bền hơn 50% và có thể chịu được nhiệt độ lên đến 600 độ C. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ, máy bay không người lái của lính cứu hỏa, và sản xuất ô tô. Một trong những đột phá của nghiên cứu này là việc giải quyết vấn đề ứng suất tập trung trong các cấu trúc tế bào rỗng, thường dẫn đến hỏng hóc sớm. Nhóm nghiên cứu đã thiết kế một mạng lưới nhiều cấu trúc liên kết để phân bổ đều ứng suất và làm chệch hướng các vết nứt. Máy in tổng hợp bột laser (L-PBF) của RMIT đã được sử dụng để tạo ra siêu vật liệu này, cho phép sản xuất các khối lưới titan với độ bền cao ở nhiều kích cỡ khác nhau. Điều này mở rộng khả năng ứng dụng của vật liệu trong nhiều ngành công nghiệp. Mặc dù việc sản xuất vật liệu này ở quy mô lớn vẫn còn là một thách thức, nhưng tiềm năng của nó trong việc tái tạo những cấu trúc bền vững của thiên nhiên là rất lớn. Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.

