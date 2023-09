Siêu trăng Trung thu 2023: Người Việt quan sát thời điểm nào đẹp nhất?

Trung thu năm nay (tức rằm tháng 8 Âm lịch) trùng với thời điểm siêu trăng cuối cùng trong năm 2023 xuất hiện. Theo đó, vào ngày 29/9 Dương lịch, người dân ở Việt Nam có thể vừa đón Trung thu vừa ngắm siêu trăng tuyệt đẹp. Siêu trăng ngày 29/9 còn được gọi là "Trăng thu hoạch". Khi hiện tượng siêu trăng diễn ra, Mặt Trăng ở điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo, gọi là cận điểm (perigee). Theo NASA, khi ấy, Mặt Trăng sẽ cách Trái Đất 361.552 km. Vì vậy, Mặt Trăng có thể lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với lúc thiên thể này mờ nhất trong năm. Tuy nhiên, siêu trăng hôm 29/9 tới không phải siêu trăng lớn nhất năm 2023 mà chỉ lớn hơn mức trung bình. Dù không gần hay sáng như siêu trăng xanh vào tháng 8 nhưng "Trăng thu hoạch" đêm Trung thu có thể có màu vàng đậm, cam hoặc đỏ, đặc biệt là khi mới mọc lên từ đường chân trời. Theo định vị tại TP HCM bằng công cụ của trang Time and Date, thời điểm trăng tròn tuyệt đối sẽ là 16h57 ngày 29/9. Khi quan sát siêu trăng vào thời điểm hoàng hôn, người yêu thiên văn ở Việt Nam sẽ có trải nghiệm thú vị là Mặt Trăng vừa to vừa tròn một cách hoàn hảo. Siêu trăng đêm Trung thu còn có bạn đồng hành là sao Mộc và sao Thổ. Vào buổi đêm, sao Mộc và sao Thổ hiện ra rất rõ. Trong đó, sao Mộc sẽ nằm ngay cạnh bên trái siêu trăng, trong chòm sao Bạch Dương. Mời độc giả xem video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.

