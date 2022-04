Sau khi iPhone 14 ra mắt, điện thoại nào chắc chắn bị khai tử?

Apple dự kiến sẽ ra mắt dòng iPhone 14 vào cuối năm 2022 và như thường lệ, hãng sẽ cần phải khai tử dòng sản phẩm tiền nhiệm để giúp tối đa hóa doanh số, cũng như nhường thị trường cho dòng iPhone thế hệ mới. Theo nhiều nguồn tin, dòng iPhone 11 có thể sẽ sớm bị khai tử trong thời gian tới. Apple cũng đang rục rịch chuẩn bị cho ra mắt iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vào tháng 9 năm nay. Năm 2020, Apple đã ngừng sản xuất iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Dường như hãng đang cân nhắc loại bỏ hai mẫu iPhone 11 còn lại. Apple ra mắt iPhone SE 2022 vào tháng trước, trang bị chip A15 Bionic và kết nối 5G. Tuy nhiên, thiết bị này không đạt được doanh thu như mong đợi do thiết kế cũ. Sản phẩm có giá từ 429 USD. Vì vậy Apple sẽ không muốn doanh số của nó bị ảnh hưởng bởi một trong các mẫu iPhone cũ hơn như iPhone 11. Một nguồn tin cho biết, iPhone 11 thậm chí đã bán được nhiều hơn mức trung bình kể từ khi iPhone SE được công bố. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nhiều người sẵn sàng chi thêm 70 USD để mua một iPhone lớn hơn, có vẻ ngoài giống những mẫu hiện đại và có camera kép thay vì iPhone SE kiểu dáng cũ chỉ để có chip A15 và 5G - tính năng vốn chưa phổ biến. Với iPhone 12, sản phẩm có thể tồn tại trên thị trường thêm một năm nữa vì đó là một sản phẩm tốt cả về giá lẫn sức mạnh. Nó đủ để cân bằng giữa các mẫu cao cấp với iPhone SE mới. Đây vẫn là một chiếc điện thoại tầm trung khá tốt với màn hình tuyệt vời, chip tốt và giá hợp lý. Khi tiếp tục được bán, giá của iPhone 12 có thể giảm xuống còn 599 USD - một tin tuyệt vời cho những ai muốn có điện thoại tốt mà không muốn chi quá nhiều tiền. Vẫn chưa rõ liệu iPhone 12 mini có được bán hay không bởi nếu bán, iPhone 12 mini có thể rơi vào tầm giá 499 USD - sát với mức 429 USD của iPhone SE mới. Bên cạnh đó, dòng iPhone 13 dường như đã thành công đáng kể từ khi được ra mắt, ước tính với hơn 40 triệu thiết bị được bán ra chỉ trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ 2021. Không những thế iPhone 13 mini dường như sẽ có khả năng giảm giá 100 USD (khoảng 2.3 triệu đồng), nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận hơn hệ sinh thái của Apple. iPhone 14 được đồn ra mắt vào tháng 9 và sẽ là bản nâng cấp lớn, trong đó bản Pro loại bỏ “tai thỏ” để có thiết kế hiện đại hơn, bên cạnh phần cứng camera mới. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Apple dự kiến sẽ ra mắt dòng iPhone 14 vào cuối năm 2022 và như thường lệ, hãng sẽ cần phải khai tử dòng sản phẩm tiền nhiệm để giúp tối đa hóa doanh số, cũng như nhường thị trường cho dòng iPhone thế hệ mới. Theo nhiều nguồn tin, dòng iPhone 11 có thể sẽ sớm bị khai tử trong thời gian tới. Apple cũng đang rục rịch chuẩn bị cho ra mắt iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vào tháng 9 năm nay. Năm 2020, Apple đã ngừng sản xuất iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Dường như hãng đang cân nhắc loại bỏ hai mẫu iPhone 11 còn lại. Apple ra mắt iPhone SE 2022 vào tháng trước, trang bị chip A15 Bionic và kết nối 5G. Tuy nhiên, thiết bị này không đạt được doanh thu như mong đợi do thiết kế cũ. Sản phẩm có giá từ 429 USD. Vì vậy Apple sẽ không muốn doanh số của nó bị ảnh hưởng bởi một trong các mẫu iPhone cũ hơn như iPhone 11. Một nguồn tin cho biết, iPhone 11 thậm chí đã bán được nhiều hơn mức trung bình kể từ khi iPhone SE được công bố. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nhiều người sẵn sàng chi thêm 70 USD để mua một iPhone lớn hơn, có vẻ ngoài giống những mẫu hiện đại và có camera kép thay vì iPhone SE kiểu dáng cũ chỉ để có chip A15 và 5G - tính năng vốn chưa phổ biến. Với iPhone 12, sản phẩm có thể tồn tại trên thị trường thêm một năm nữa vì đó là một sản phẩm tốt cả về giá lẫn sức mạnh. Nó đủ để cân bằng giữa các mẫu cao cấp với iPhone SE mới. Đây vẫn là một chiếc điện thoại tầm trung khá tốt với màn hình tuyệt vời, chip tốt và giá hợp lý. Khi tiếp tục được bán, giá của iPhone 12 có thể giảm xuống còn 599 USD - một tin tuyệt vời cho những ai muốn có điện thoại tốt mà không muốn chi quá nhiều tiền. Vẫn chưa rõ liệu iPhone 12 mini có được bán hay không bởi nếu bán, iPhone 12 mini có thể rơi vào tầm giá 499 USD - sát với mức 429 USD của iPhone SE mới. Bên cạnh đó, dòng iPhone 13 dường như đã thành công đáng kể từ khi được ra mắt, ước tính với hơn 40 triệu thiết bị được bán ra chỉ trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ 2021. Không những thế iPhone 13 mini dường như sẽ có khả năng giảm giá 100 USD (khoảng 2.3 triệu đồng), nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận hơn hệ sinh thái của Apple. iPhone 14 được đồn ra mắt vào tháng 9 và sẽ là bản nâng cấp lớn, trong đó bản Pro loại bỏ “tai thỏ” để có thiết kế hiện đại hơn, bên cạnh phần cứng camera mới. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple