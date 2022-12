Sau 1 triệu năm nữa con người sẽ tiến hóa ra sao?

Liệu hậu duệ của chúng ta có phải là những cyborg nửa người nửa máy, với chân tay có thể tự mọc lại khi bị thương, hay đôi mắt sẽ được thay thế bằng camera như trong những phim khoa học viễn tưởng? Thomas gợi ý trong tương lai sẽ có các công nghệ cải thiện não bộ giúp con người có thể làm điều đó một cách nhàn hạ. "Một bộ phận cấy ghép vào não sẽ cho phép chúng ta nhớ tên của mọi người. "Chúng ta cũng sẽ biết những gen nào cho phép bộ não ghi nhớ tốt hơn. Và rồi chúng ta chỉ cần thay đổi nó. Nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng. Nhưng chúng ta đã có thể làm điều đó ngay bây giờ", Thomas chia sẻ. Đến đây, con người sẽ tiến hóa như thế nào trong 1 triệu năm tới không còn là một câu hỏi sinh học nữa, nó là một câu hỏi của công nghệ, Thomas nói. Hiện tại, con người đã có khả năng cấy ghép một số bộ phận nhân tạo cho cơ thể mình, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim hoặc cấy ghép xương hông. Có lẽ trong tương lai, cấy ghép bộ phận nhân tạo không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, mà còn cho phép thế hệ con cháu của chúng ta nâng cấp cơ thể mình. Chẳng hạn như viếc cấy những con mắt nhân tạo được trang bị có thể đọc các tần số khác nhau của màu sắc và hình ảnh. Theo Thomas trong tương lai con người thậm chí có thể thay đổi cả bộ gen của mình. Chúng ta biết các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu các công nghệ chỉnh sửa gen người, bao gồm cả chỉnh sửa phôi thai. Mặc dù tại thời điểm này đó vẫn đang là một vấn đề gây tranh cãi về mặt đạo đức, nhưng theo Thomas, trong tương lai chính việc không chỉnh sửa gen mới trở thành phi đạo đức. Con người sẽ tiến đến một trình độ ở đó họ có thể chỉnh sửa gen người một cách chính xác và an toàn tuyệt đối. Lúc đó, bậc cha mẹ nào để con mình sinh ra với các khiếm khuyết di truyền không được sửa chữa mới là một hành động khó chấp nhận. Loài người sẽ tiến đến một kỷ nguyên chọn lọc nhân tạo chứ không còn là chọn lọc tự nhiên, Thomas nói. "Tất nhiên, đó vẫn là một sự chọn lựa. Các công nghệ chọn lọc nhân tạo hiện đã xuất hiện. Chẳng hạn như những gì chúng ta đang làm với các giống chó, rồi chúng ta cũng sẽ làm nó với con người". Báo Business Insider dẫn lời nhà nghiên cứu Last tuyên bố, trong tương lai, con người sẽ trì hoãn sự chín muồi về khả năng tình dục. Điều này ám chỉ đến một giả thuyết về lịch sử sự sống, vốn cố gắng giải thích cách quá trình chọn lọc tự nhiên định hình các sự kiện then chốt trong đời sống một sinh vật, chẳng hạn như sự sinh sản, như thế nào. Giả thuyết nêu rằng, khi kích cỡ bộ não tăng lên, các sinh vật cần nhiều năng lượng và thời gian hơn nữa để đạt tới tiềm năng tối đa và vì vậy sinh sản ít hơn. Ông Last nhận định, thay vì sống nhanh và chết trẻ, con người sẽ sống chậm và chết già. Cũng theo ông Last, đồng hồ sinh học sẽ không chạy theo trình tự mãi mãi và con người có thể tạm ngưng nó trong một khoảng thời gian nhất định nhờ sử dụng công nghệ tương lai. >>>Xem thêm video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người (Nguồn: THDT).

