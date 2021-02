“Sâm động vật dưới nước” là lươn vàng quý nhưng không hiếm

Bài đăng gây xôn xao cộng đồng mạng với những tình tiết có phần "hư cấu" khiến người đọc bán tín bán nghi về con lươn vàng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa từng nhìn thấy con lươn có màu sắc kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lươn vàng đã từng được ghi nhận khá nhiều trước đó. Dù chúng thật sự quý nhưng những thông tin như "trả giá 1,2 tỷ đồng" hay "ăn vào sẽ trường sinh bất lão" chỉ là thông tin "câu like" của tài khoản Facebook này. Có ý kiến khẳng định, đây là loại lươn vàng như Nghệ An, Quảng Bình... và được trả với mức giá khá cao, từ vài chục triệu đến cả trăm triệu. Sở dĩ lươn này đắt như vậy là do được ví như "sâm động vật dưới nước" bởi có nhiều tác dụng chữa bệnh. Theo các nhà sinh thái, lươn vàng là một nhánh thuộc họ lươn, loài này rất hiếm khi phát hiện. Lươn vàng được cho là món ăn tốt cho những người có lượng đường trong máu cao và người lao động trí óc vì nó giúp tăng cường trí nhớ và trị bệnh tiểu đường. Lươn là một loài thủy sản nước ngọt. Ở Việt Nam lươn thường xuất hiện tại càng vùng đầm lầy, đồng ruộng, mương kè,…nơi có nhiều bùn, nước và khí hậu mát mẻ. Những nơi có rác hay bùn đất để trú ẩn, chui rúc, và nơi có thức ăn cho chúng. Lươn là loài ăn tạp, chúng có thể ăn các động thực vật phù du trong nước, côn trùng, ấu trùng, bọ gậy, tôm tép, ốc,ếch, giáp xác, cá nhỏ, rễ cây cỏ, lúa. Lươn là loài có giá trị dinh dưỡng cao, lươn có thể chế biến nhiều món ăn bồi bổ sức khỏe, giúp tăng thị lực, điều tiết đường huyết, bổ thận, bổ khí,… Chính vì thế lượn rất được ưa chuộng trong chế biến món ăn tại gia, kinh doanh và xuất khẩu. Lươn là loài sinh sản lưỡng tính, đẻ trứng. Trứng lươn thưởng khoảng 3 -4mm, khi nhỏ lươn thường là lươn cái, sau một thời gian thường 8 tháng – hơn 1 tuổi lươn chuyển dần thành con đực. Đây là đặc điểm kỳ lạ của loài động vật này. Lươn để trứng khá ít từ khoảng 80-600 trứng, thông thường 1 kg lươn thường đẻ được 300-400 trứng. Những con dài tầm 20cm thì sẽ đẻ từ 200 đến 400 trứng, lươn tầm 30 cm đẻ từ 300 đến 500 trứng, một số lớn hơn 40 cm thì sẽ đẻ gần 1000 trứng.

