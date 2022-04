Rùng mình những sự kiện trùng hợp khó tin như được sắp đặt trước

Một người đã chia sẻ câu chuyện của mình: "Vợ tôi và em trai cô ấy du lịch châu Âu vào mùa Xuân năm 1986. Tôi cảm thấy buồn chán nên đã gọi tới tổng đài điện thoại nước ngoài và yêu cầu kết nối tới một bốt điện thoại công cộng bên ngoài vườn hoa Monet ở Giverny. Sau khoảng 15 tiếng chuông, cuối cùng cũng có người nhấc điện thoại. Và đó chính là vợ tôi." Khoảng sáu năm trước, gia đình tôi đến San Diego du lịch. Khi đến đó, chúng tôi kết bạn với một gia đình gồm hai cha mẹ nhỏ nhắn và đứa con trai tuổi thiếu niên, cậu ta có dáng vóc trung bình. Chúng tôi đã đi với họ vài giờ đồng hồ, rồi sau đó chia tay. Bốn năm trước, gia đình tôi du lịch trên một du thuyền Alaska. Chúng tôi đã ăn tối vào ngày thứ ba, và người đang ngồi ở bàn bên cạnh chính là gia đình với hai cha mẹ nhỏ nhắn và đứa con trai tuổi thiếu niên đó. Năm ngoái, gia đình tôi đi du lịch ở Úc và trùng hợp thay, lại tiếp tục gặp lại gia đình trên. Edwin Booth đã cứu Robert Todd Lincoln, con trai Abraham Lincoln, thoát khỏi cái chết từ một đoàn tàu. Cậu bé đã ngã xuống sân ga ở New Jersey, và Booth kéo cậu lên một cách an toàn. Không lâu sau sự kiện này, em trai của Booth, John Wilkes Booth, đã sát hại Abraham Lincoln. Một tay chơi bài tên là Robert Fallon đã bị cáo buộc gian lận trong một ván bài xì pé (poker) tại thành phố San Francisco vào năm 1858. Những đối thủ đã bắn chết ông. Không ai muốn ngồi vào chiếc ghế xui rủi của người đàn ông quá cố, nhưng các đối thủ đã tìm được một người đàn ông thế chỗ và đặt cược cho anh 600 USD của Fallon. Người thay thế Fallon đã thắng cược 2200 USD trước khi cảnh sát đến và yêu cầu chuyển giao 600 USD cho người họ hàng gần nhất của Fallon. Hóa ra người đàn ông thay thế chính là con trai của Fallon. Người con trai đã không gặp mặt cha trong bảy năm và hoàn toàn không biết cha mình cũng đến sòng bài vào ngày hôm đó. Sao chổi Halley tiếp cận Trái đất và xuất hiện trên bầu trời khi nhà văn Mark Twain được sinh ra vào năm 1835. Ông từng tiên đoán:"Tôi đến cùng sao chổi Halley… Nó sẽ đến một lần nữa… và tôi sẽ ra đi cùng với nó… Đấng Toàn Năng đã nói, không có nghi ngờ gì". Dự đoán của Mark Twain đã trở thành sự thật. Ông qua đời vào ngày 21/4/1910, khi sao chổi Halley tiếp cận Trái đất lần nữa. Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến cả thế giới kinh ngạc. Vào thứ Sáu, ngày 13/8/2010, một cậu bé 13 tuổi bị sét đánh vào lúc 13:13 (01:13 chiều) ở Suffolk, Anh. Tên cậu bé không được công bố, theo hai tờ báo của Anh là Daily Mail và the Mirror. Rex Clarke, trưởng nhóm cấp cứu St. John, trao đổi với tờ the Mirror: “Bỗng nhiên có một tia sét khổng lồ rất gần bờ biển kèm theo tiếng sấm vang dội. Vài giây sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi nói rằng có người đã bị sét đánh. Cậu bé còn thở và tỉnh táo”. Cậu chỉ bị một vết cháy nhẹ. Clarke nói: “Thật kỳ lạ khi cậu bé ấy được 13 tuổi, bị sét đánh vào lúc 13:13, hôm thứ Sáu ngày 13.” Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

