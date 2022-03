Rùng mình những bằng chứng về sự tồn tại của giác quan thứ 6

Nhà bác học Nga, Mendeleev (1834 - 1907), người phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nhìn thấy rõ toàn bộ bảng tuần hoàn hiện ra trước mắt trong giấc mơ. Tất nhiên, ông cũng phải nghiên cứu về định luật này hàng chục năm trước khi có giấc mơ đó. Đây được xem là một trong những câu chuyện liên quan tới giác quan thứ 6 của con người. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill (1874 - 1965) đã một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức, do linh tính mách bảo. Churchill viết: "Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng". Nhà thơ người Nga Lermontov (1814 - 1841) đang ngồi đánh bài với lính của mình thì nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn nói với người ấy: "Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về". Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Napoleon (1769 - 1821) khi đánh vào nước Nga năm 1812 đã linh cảm là sẽ thất bại nhưng ông vẫn cứ tiến hành và kết quả đúng như điều ông linh cảm. Vào năm 1966, một thảm hoạ bùn than kinh hoàng đã xảy ra ở miền Nam xứ Wales, Abefan. Trận sóng thần của đá và đá phiến sét đã phá hủy toàn bộ các lớp học tại trường tiểu học Pantglas. Chỉ trong giây lát, 116 trẻ em và 28 người lớn đã bị chôn sống dưới lớp bùn đen ẩm ướt dày cả mét. Trước ngày xảy ra thảm họa trên, Eryl Mai, một nữ sinh học ở trường tiểu học Pantglas đã nói chuyện với mẹ mình rằng mình đã mơ thấy các lớp học bị phá hủy và không có ai ở đó. Tất cả bị che phủ bởi một cái gì đó có màu “đen”. Cha mẹ cô bé đã không hề tin vào những gì cô bé nói dẫn tới việc Eryl và 115 bạn học của mình thiệt mạng trong ngày sau đó. Vào năm 1970, một người Mỹ tên David Booth đã nằm mơ cùng một giấc mơ trong 10 ngày liền, ông thấy cái máy bay trượt ra khỏi đường bay rồi bị lật đổ và phát nổ. Người của cơ quan quản lý đã dựa theo hình dung của David phán đoán loại máy bay trong giấc mơ của David là máy bay sóng âm 727 hoặc DC­10. Không ngờ sau đó máy bay số 191 loại DC­10 trong lúc chuẩn bị cất cánh vì trục trặc kỹ thuật đã bị mất thăng bằng rồi trượt khỏi đường bay và bị nổ. Còn sau tai nạn David không còn gặp ác mộng này nữa. Buổi sáng ngày 9/11/2001, ông Barrett Naylor ở Mỹ gặp linh cảm mãnh liệt về chuyện không may mắn tương tự và cũng nghĩ mình nên trở về nhà. Khi gọi điện đến công ty ông cũng nhắc lại chuyện linh cảm này trước đây với đồng nghiệp, thế rồi sau khi trở về nhà ông xem được tin tức xảy ra vụ khủng bố 911 và không dám tin mình có thể thoát được tai nạn khủng khiếp này. Trường tiểu học học Sandy Hook Elementary School ở bang Connecticut, Mỹ, có một nam học sinh tên Logan Dryer vào tháng 12/2012 bỗng có biểu hiện tính cách nôn nóng bất thường. Nghiêm trọng đến nỗi người mẹ phải đưa cậu bé đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ không thể khám ra cậu có bệnh gì. Cậu bé không dám đến trường học và lớn tiếng với mẹ: “Con không đi! Trường học không phải nơi an toàn, con sợ lắm!”.Thế rồi hai tuần sau, trường học đã xảy ra vụ án xả súng làm chết 6 người lớn và 20 học sinh. Lúc này người mẹ mới nhận ra Logan có thể dự đoán trước tai nạn ở trường. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV







