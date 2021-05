Khả năng khó tin của con người khoa học không thể giải thích

Sau khi làm thí nghiệm, các nhà khoa học kết luận con người có thể chịu đựng độ nóng tối đa đến 160 độ C, tức vượt quá độ sôi của nước đến 60 độ C. Tuy nhiên, cơ thể con người sẽ bị tổn thương và dẫn tới tử vong do lạnh giá bởi hiện tượng máu giảm hoặc không thể lưu thông. Nếu con người phải chịu cơn gió lạnh -9,4 độ C thì mới xuất hiện sự tê cứng. Nhưng nhiệt độ không khí xuống dưới điểm đông 0 độ C thì đã tê cứng rồi. Não bộ của con người có khoảng 100 tỉ tế bào thần kinh - còn gọi là neuron. Khi chúng ta di chuyển, nhìn, suy nghĩ, cười, hay thậm chí là... mơ, các neuron sẽ tạo ra tín hiệu điện tích và phản ứng hóa học. Gom tất cả lại có thể thu được nguồn điện đủ để thắp sáng bóng đèn cỡ nhỏ. Khi ngửi thấy một mùi hương có liên quan đến sự việc ý nghĩa với bản thân trong quá khứ, con người lập tức thấy được cảm xúc từng có ở thời điểm đó, ký ức cũng thế tràn về. Một người đàn ông có thể nâng được 1 cô gái nặng 45kg, nhưng một tảng đá nặng như vậy thì không. Lý do là bởi cơ thể người có khả năng thích nghi với trọng lực và phân bổ sức nặng ra nhiều hướng. Còn trọng lực của đá sẽ luôn ở cùng vị trí, khiến bạn nâng lên khó hơn. Cơ thể con người có hormone tiết ra khi rơi vào tình huống căng thẳng. Nhưng để làm được điều đó, cơ thể phải ngưng một số hệ thống lại - bao gồm hệ tiêu hóa và miễn dịch, sau đó kết hợp năng lượng và oxy vào cơ bắp để làm những chuyện vượt ngoài tưởng tượng. Những người khiếm thị vẫn có thể "nhìn được" nhờ khu vực não bộ chịu trách nhiệm cho hình ảnh đã hoạt động mỗi khi họ nghe thấy âm thanh tạo ra từ gậy dò đường, nhưng với các âm thanh khác thì không. Con người có khả năng đau đầu vì... thời tiết, điều này đã được khoa học chứng minh. Nguyên nhân là do sự thay đổi về nhiệt độ và khí áp. Nước nóng và nước lạnh, nếu bỏ qua một vài yếu tố (như hơi nước) mà chỉ nhìn thôi thì thật khó mà phân biệt. Nhưng âm thanh khi rót nước lại giúp bạn phân biệt được, vì tai của con người có thể nghe được âm thanh của phân tử. Khi con người mới sinh ra sẽ rất khỏe so với kích thước và trọng lượng của mình. Nếu để một em bé sơ sinh bám lên một thanh ngang, bé có thể treo ở đó trong một thời gian dài mà không cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể con người loại bỏ các tế bào chết thường xuyên. Trong khoảng vài giây, 22 triệu tế bào của bạn đã chết. Trong 30 giây sau, cơ thể sẽ sản xuất 72 triệu tế bào hồng cầu mới và sẽ loại bỏ 174 nghìn tế bào da cũ. Nếu nối tất cả mạch máu trong cơ thể một người trưởng thành thì tổng độ dài sẽ lên đến hơn 160.000 km. Chiều dài này đủ để bao quanh xích đạo 2,5 lần. Mời các bạn xem video: Top 5 phát minh vĩ đại nhất của con người thời cổ đại. Nguồn: Toplist

