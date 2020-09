Rùa hộp trán vàng bị nuôi nhốt ở Đắk Lắk quý hiếm cỡ nào?

Ngày 9/9 Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố Hoàng Minh Triển (59 tuổi, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Theo đó, khi tiến hành kiểm tra nhà ông Triển phát hiện người này đã nuôi nhốt gần 130 con rùa, trong đó có 47 rùa hộp trán vàng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Con lớn nhất có trọng lượng 32 kg, con nhỏ nhất gần 1 kg Kết quả trưng cầu giám định từ Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) xác định, ngoài rùa hộp trán vàng, 66 cá thể gồm rùa hộp lưng đen, rùa sa nhân, rùa cổ bự, rùa đất lớn, rùa núi vàng, rùa bốn mắt thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã bàn giao 101 cá thể rùa cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc nuôi dưỡng. 14 con còn lại là động vật hoang dã nhưng không có tên trong danh mục, nghị định của Chính phủ. Theo cơ quan chức năng, 47 con rùa hộp trán vàng bị nuôi nhốt ở Đắk Lắk lần này là vụ nuôi nhốt rùa quý hiếm lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Nguyên bị phát hiện, xử lý. Rùa trán vàng, hay rùa hộp trán vàng có tên khoa học là Cuora galbinifrons, sinh sống tại các vùng rừng ẩm ướt tại châu Á. Tại Việt Nam, chúng được tìm thấy ở các khu vực miền Trung, một số tỉnh giáp vùng Tây Bắc. Điểm dễ dàng để nhận biết loài rùa quý này là chiếc yếm và mai đặc biệt. Mai của chúng khá cao, gồ lên so với ven rìa mai, thường có màu nâu hoặc đen sẫm, xen kẽ giữa lưng là dải sọc màu vàng nhạt. Chiếc yếm đặc biệt của rùa hộp trán vàng gồm hai mảnh có thể cử động được, trong đó nửa yếm phía trước có thể khép kín lại được khi đầu thụt vào trong mai. Nói cách khác, nhờ đặc điểm thú vị này mà rùa trán vàng có khả năng "đóng hộp" chính mình, trú ẩn khi bị đe dọa. Thức ăn yêu thích của rùa hộp trán vàng là giun đất, cá, thịt, chuối chín và các loại rau. Mùa sinh sản của loài rùa này vào tháng 6 và chúng có tập tính bới đất để vùi trứng trước khi đẻ Sở hữu vẻ ngoài đẹp, độc đáo bởi vậy rùa hộp trán vàng bị săn lùng ráo riết, môi trường số bị phá hoại. Hiện nay, số lượng rùa trán vàng ở Việt Nam còn rất ít, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Loài rùa này được xếp trong 50 loài nguy cấp nhất thế giới cần bảo tồn và nằm trong top 3 những loài rùa có giá trị nhất hiện tại. Việc săn bắt và buôn bán rùa hộp trán vàng đã được cục bảo vệ động vật nghiêm cấm, bất kỳ trường hợp vi phạm đều bị xử phạt nặng. Giá của rùa hộp trán vàng rất cao, có thể lên đến hàng chục triệu và được nhiều người mê thú cưng trong và ngoài nước săn lùng. Phát hiện và thu giữ nhiều cá thể rùa quý hiếm | HANOITV

Ngày 9/9 Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố Hoàng Minh Triển (59 tuổi, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Theo đó, khi tiến hành kiểm tra nhà ông Triển phát hiện người này đã nuôi nhốt gần 130 con rùa, trong đó có 47 rùa hộp trán vàng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Con lớn nhất có trọng lượng 32 kg, con nhỏ nhất gần 1 kg Kết quả trưng cầu giám định từ Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) xác định, ngoài rùa hộp trán vàng, 66 cá thể gồm rùa hộp lưng đen, rùa sa nhân, rùa cổ bự, rùa đất lớn, rùa núi vàng, rùa bốn mắt thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã bàn giao 101 cá thể rùa cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc nuôi dưỡng. 14 con còn lại là động vật hoang dã nhưng không có tên trong danh mục, nghị định của Chính phủ. Theo cơ quan chức năng, 47 con rùa hộp trán vàng bị nuôi nhốt ở Đắk Lắk lần này là vụ nuôi nhốt rùa quý hiếm lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Nguyên bị phát hiện, xử lý. Rùa trán vàng, hay rùa hộp trán vàng có tên khoa học là Cuora galbinifrons, sinh sống tại các vùng rừng ẩm ướt tại châu Á. Tại Việt Nam, chúng được tìm thấy ở các khu vực miền Trung, một số tỉnh giáp vùng Tây Bắc. Điểm dễ dàng để nhận biết loài rùa quý này là chiếc yếm và mai đặc biệt. Mai của chúng khá cao, gồ lên so với ven rìa mai, thường có màu nâu hoặc đen sẫm, xen kẽ giữa lưng là dải sọc màu vàng nhạt. Chiếc yếm đặc biệt của rùa hộp trán vàng gồm hai mảnh có thể cử động được, trong đó nửa yếm phía trước có thể khép kín lại được khi đầu thụt vào trong mai. Nói cách khác, nhờ đặc điểm thú vị này mà rùa trán vàng có khả năng "đóng hộp" chính mình, trú ẩn khi bị đe dọa. Thức ăn yêu thích của rùa hộp trán vàng là giun đất, cá, thịt, chuối chín và các loại rau. Mùa sinh sản của loài rùa này vào tháng 6 và chúng có tập tính bới đất để vùi trứng trước khi đẻ Sở hữu vẻ ngoài đẹp, độc đáo bởi vậy rùa hộp trán vàng bị săn lùng ráo riết, môi trường số bị phá hoại. Hiện nay, số lượng rùa trán vàng ở Việt Nam còn rất ít, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Loài rùa này được xếp trong 50 loài nguy cấp nhất thế giới cần bảo tồn và nằm trong top 3 những loài rùa có giá trị nhất hiện tại. Việc săn bắt và buôn bán rùa hộp trán vàng đã được cục bảo vệ động vật nghiêm cấm, bất kỳ trường hợp vi phạm đều bị xử phạt nặng. Giá của rùa hộp trán vàng rất cao, có thể lên đến hàng chục triệu và được nhiều người mê thú cưng trong và ngoài nước săn lùng. Phát hiện và thu giữ nhiều cá thể rùa quý hiếm | HANOITV