Những lần cá heo xuất hiện nô đùa trên vùng biển Việt Nam

Mới đây, tại tỉnh Bình Thuận, nhiều người thích thú khi phát hiện đàn cá heo tung tăng bơi lội ở khu vực đảo Phú Quý. Theo người dân, ước tính đàn cá heo này lên đến 100 con. Video ghi lại cảnh đàn cá heo bơi lội ở biển Phú Quý hiện thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Được biết, đàn cá heo trăm cao bơi lội gần cano du lịch trên đường du khách ra tham quan Hòn Tranh. Những con cá heo tung tăng rồi nhảy vọt lên khỏi mặt nước cách cano chừng vài chục mét. Bất ngờ trước hiện tượng lạ các du khách đã dùng điện thoại quay lại cảnh đàn cá, nghe tiếng vỗ tay, reo hò, những chú cá heo nhảy tung cao hơn như nô đùa với du khách. Trước kia, biển Bình Thuận từng có cá heo bơi vào nhưng không thường xuyên, tuy nhiên năm nay, cá heo xuất hiện ở vùng biển này nhiều hơn. Không ít ý kiến cho rằng, vì COVID-19, hoạt động du lịch, tàu thuyền qua lại hạn chế, biển yên ắng nên mới có nhiều cá heo bơi vào hơn so với mọi năm. Cá heo thường xuất hiện theo đàn và chỉ cần có thuyền lại gần, chúng sẽ rời đi rất nhanh. Không có thời điểm cụ thể hay tập tính, sinh hoạt của cá heo tại vùng biển này, bởi vậy cần chuẩn bị sẵn điện thoại, máy quay để ghi lại khoảnh khắc này. Trước đó, tháng 10/2019 người dân và du khách vô cùng phấn khích khi xuất hiện đàn cá heo khoảng 100 con bơi tung tăng trên vùng biển cách phường Cửa Đại, TP Hội An khoảng 3 km. Đàn cá liên tục ngụp lặn rồi ngoi lên mặt nước biển nhiều lần. Cơ quan chức năng nhận định, có thể do biển động nên đàn cá heo đi vào biển Cửa Đại để trú tránh. Đại diện Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, cá heo đã một số lần vào vùng biển Cửa Đại, song đây là lần đầu tiên ghi nhận đàn cá heo có số lượng lớn như vậy. Đàn cá heo nhỏ khoảng 10 - 12 con bơi lội bên dưới khi tàu Hải quân 561 (HQ 561) đến đảo Núi Le (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Hiện tượng cá heo bơi theo tàu Hải quân diễn ra chỉ trong vòng 5 - 6 phút, chúng tung tăng ở 2 bên mạn phía trước mũi tàu. Hiện tượng cá heo xuất hiện gần bờ trong khu vực bãi tắm riêng của khu nghỉ dưỡng mới ở Khánh Hòa. Chú cá heo trưởng thành dài khoảng 3,5m đã dạt vào bờ và bơi sát bãi biển trong khoảng 5 phút. Nhóm nhân viên cứu hộ ngay lập tức đã thông báo với quản lý khu nghỉ dưỡng, nhưng chỉ ít phút sau chú cá heo đã tìm được hướng quay trở lại đại dương. Việc cá heo bơi sát bờ như vậy là rất hiếm gặp, toàn bộ du khách chứng kiến đều rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi được tận mắt nhìn thấy chú cá heo. Không chỉ là một hiện tượng hiếm gặp, theo quan niệm của ngư dân mỗi khi đánh bắt hải sản trên biển, gặp được cá heo là điềm cực kỳ may mắn. Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý | THCT

Mới đây, tại tỉnh Bình Thuận, nhiều người thích thú khi phát hiện đàn cá heo tung tăng bơi lội ở khu vực đảo Phú Quý. Theo người dân, ước tính đàn cá heo này lên đến 100 con. Video ghi lại cảnh đàn cá heo bơi lội ở biển Phú Quý hiện thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Được biết, đàn cá heo trăm cao bơi lội gần cano du lịch trên đường du khách ra tham quan Hòn Tranh. Những con cá heo tung tăng rồi nhảy vọt lên khỏi mặt nước cách cano chừng vài chục mét. Bất ngờ trước hiện tượng lạ các du khách đã dùng điện thoại quay lại cảnh đàn cá, nghe tiếng vỗ tay, reo hò, những chú cá heo nhảy tung cao hơn như nô đùa với du khách. Trước kia, biển Bình Thuận từng có cá heo bơi vào nhưng không thường xuyên, tuy nhiên năm nay, cá heo xuất hiện ở vùng biển này nhiều hơn. Không ít ý kiến cho rằng, vì COVID-19, hoạt động du lịch, tàu thuyền qua lại hạn chế, biển yên ắng nên mới có nhiều cá heo bơi vào hơn so với mọi năm. Cá heo thường xuất hiện theo đàn và chỉ cần có thuyền lại gần, chúng sẽ rời đi rất nhanh. Không có thời điểm cụ thể hay tập tính, sinh hoạt của cá heo tại vùng biển này, bởi vậy cần chuẩn bị sẵn điện thoại, máy quay để ghi lại khoảnh khắc này. Trước đó, tháng 10/2019 người dân và du khách vô cùng phấn khích khi xuất hiện đàn cá heo khoảng 100 con bơi tung tăng trên vùng biển cách phường Cửa Đại, TP Hội An khoảng 3 km. Đàn cá liên tục ngụp lặn rồi ngoi lên mặt nước biển nhiều lần. Cơ quan chức năng nhận định, có thể do biển động nên đàn cá heo đi vào biển Cửa Đại để trú tránh. Đại diện Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, cá heo đã một số lần vào vùng biển Cửa Đại, song đây là lần đầu tiên ghi nhận đàn cá heo có số lượng lớn như vậy. Đàn cá heo nhỏ khoảng 10 - 12 con bơi lội bên dưới khi tàu Hải quân 561 (HQ 561) đến đảo Núi Le (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Hiện tượng cá heo bơi theo tàu Hải quân diễn ra chỉ trong vòng 5 - 6 phút, chúng tung tăng ở 2 bên mạn phía trước mũi tàu. Hiện tượng cá heo xuất hiện gần bờ trong khu vực bãi tắm riêng của khu nghỉ dưỡng mới ở Khánh Hòa. Chú cá heo trưởng thành dài khoảng 3,5m đã dạt vào bờ và bơi sát bãi biển trong khoảng 5 phút. Nhóm nhân viên cứu hộ ngay lập tức đã thông báo với quản lý khu nghỉ dưỡng, nhưng chỉ ít phút sau chú cá heo đã tìm được hướng quay trở lại đại dương. Việc cá heo bơi sát bờ như vậy là rất hiếm gặp, toàn bộ du khách chứng kiến đều rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi được tận mắt nhìn thấy chú cá heo. Không chỉ là một hiện tượng hiếm gặp, theo quan niệm của ngư dân mỗi khi đánh bắt hải sản trên biển, gặp được cá heo là điềm cực kỳ may mắn. Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý | THCT