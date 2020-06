Rợn người những cái cây hiền lành “hóa” quái vật nuốt chửng mọi thứ

Cây cổ thụ trong công viên "nuốt chửng" hai chiếc ghế ngồi. Cây non ngày nào đã trở thành một chiếc cây lớn mọc xuyên qua phần đầu của một ô tô bỏ hoang. Thân cây mọc lồi ra kỳ dị trông như chiếc miệng lớn ngoạm lấy thanh sắt. Ai đó còn vui tính gắn thêm hai chiếc mắt giả để tạo hiệu ứng trông như thật. Trong quá trình phát triển cây ôm luôn cả chiếc xe đạp. Cây to "hóa" quái vật "ngoạm" lấy biển báo trên đường khiến ai đi qua cũng khiếp sợ. Tình trạng tương tự đối với biển báo "Cấm bơi". Cây ôm che hết chữ có thể khiến du khách hiểu lầm về thông tin ghi trên biển báo. Một chiếc xe đạp khác có lẽ mãi mãi không thoát khỏi được thân cây cao. Hình ảnh chú ngựa xui xẻo mắc kẹt trong hốc cây khiến người ta liên tưởng đến quái vật cây ăn thịt động vật. Cây cổ thụ mọc xuyên qua chiếc ô tô bỏ hoang và đưa nó lên tận ngọn cây. Những rễ cây khổng lồ không ít lần khiến con người bị mắc kẹt. Thậm chí là "nhân chứng" chứng kiến và lưu lại những vũ khí xuất hiện từ Thế chiến II. Rễ cây mọc lên cả vỉa hè, tạo thành hình thù kỳ quái như những thước phim kinh dị. Thêm 1 cây phượng bật gốc trong sân trường | VTC Now. Nguồn: Youtube

