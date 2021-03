Robot ngày càng quá thông minh, thậm chí có thể tự... "sinh sản"

Trình độ khoa học công nghệ phát triển giúp cho những thế hệ robot mới ra đời. Chúng đang ngày càng trở nên thông minh hơn, sở hữu vẻ ngoài linh hoạt hơn. Đáng ngạc nhiên khi những robot này có thể tự tạo ra các phiên bản mới. Thế hệ sau nâng cấp hơn so với thế hệ trước - chính xác hơn, hiệu quả và sáng tạo hơn. Việc robot có thể tự tiến hóa là lĩnh vực được giới khoa học trên thế giới tìm hiểu từ thời nhà toán học John von Neumann vào năm 1949. Đến ngày nay giới kỹ sư Anh Quốc đang dần biến nó thành thật. Các nhà nghiên cứu tại Đại học York, Edinburgh Napier và West of England của Anh và Đại học Vrije Universiteit Amsterdam của Hà Lan đã dành 4 năm để xây dựng hệ thống robot tự trị hoàn toàn đầu tiên thế giới. Ý tưởng là hai robot có một chức năng cụ thể sẽ kết hợp "gen trội" của chúng - ở đây là các đoạn mã máy tính - để tạo ra một "đứa trẻ" robot thừa hưởng các đặc tính tốt nhất của cả hai. Việc "sinh sản" sẽ thông qua máy in 3D. Ý tưởng được đưa vào dự án ARE (Robot tiến hóa tự động), và họ đã tạo ra một hệ thống có khả năng làm được điều đó, với tên gọi RoboFab. Ứng dụng đầu tiên của hệ thống robot này là để dọn dẹp rác hạt nhân ở Anh. Các chuyên gia tin rằng, những robot tự sinh sản này sẽ phù hợp với nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu, hoặc khai phá những địa điểm xa xôi dưới biển sâu. Theo nhóm nghiên cứu, hiện có khoảng 6 robot RoboFab được "in" ra mỗi ngày. Các cảm biến cơ bản, hệ thống dây điện, chip hiện được con người đưa vào, robot chưa thể tự sản xuất. Robot chỉ làm nhiệm vụ như tự tạo một "khung xương" cứng, các bộ phận vỏ bên ngoài. Tất cả sẽ được cánh tay robot lắp ráp hoàn chỉnh. George Zarkadakis - chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) tỏ ra lo ngại về việc robot sẽ trở nên... xấu xa hơn, khi chúng quá thông minh. "Liệu chúng ta sẽ kiểm soát chúng được đến mức nào? Đó là câu hỏi cần được trả lời. Lấy ví dụ, chúng ta gửi robot đến vành đai tiểu hành tinh để nghiên cứu. Nếu như trong quá trình tiến hóa, chúng tìm ra cách để... ném thiên thạch vào quỹ đạo của Trái đất? Liệu chúng ta có thể chặn điều đó không?", Zarkadakis nhấn mạnh. Theo các chuyên gia, nhân loại cần phải đặt lên bàn cân lợi ích và tác hại của những robot này. Chúng ta sẽ phải nhờ vào sự giúp đỡ của các robot để có thể tồn tại trong tương lai nếu không thể di tản ra ngoài vũ trụ.

