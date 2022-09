Rộ tin đồn về iPhone 15 Ultra: Sở hữu tính năng iFan khao khát?

Theo LeaksApplePro, Apple sẽ thay đổi cách gọi cho các mẫu iPhone ra mắt vào năm sau. Cụ thể, hãng sẽ cho ra mắt một phiên bản Ultra để thay thế cho Pro Max. Các sản phẩm ra mắt năm 2023 sẽ bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra. Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng cho biết tất cả các mẫu iPhone 15 sẽ bỏ cổng Lightning, thay thế bằng USB-C. Điều này không gây ngạc nhiên vì USB-C sẽ trở thành cổng bắt buộc ở khu vực châu Âu (do quy định của Liên minh Châu Âu) vào năm 2024. LeaksApplePro không chỉ tin rằng iPhone 15 Ultra sẽ có khác biệt lớn so với Pro Max mà còn được bán với giá khởi điểm 1.199 USD, tăng 100 USD so với 1.099 USD của iPhone 14 Pro Max. Nhiều khả năng, iPhone 15 Ultra và cả iPhone 15 Pro sẽ có khả năng quay video 8K. Ông Kuo dự đoán, iPhone 15 Ultra sẽ chỉ có một ống kính tiềm vọng (zoom 6x hoặc zoom 5x) và có thời lượng pin lâu hơn 3-4 giờ. Một báo cáo mới đây cũng cho biết Apple sẽ triển khai tính năng Dynamic Island đến với tất cả thành viên iPhone 15, nhưng tính năng màn hình LTPO/120 Hz vẫn chỉ giới hạn trên các mẫu cao cấp. Về chip xử lý, Apple tiếp tục phân cấp khi iPhone 15 và 15 Plus dùng chip A16 Bionic 4nm, trong khi iPhone 15 Pro và 15 Ultra đi kèm chip A17 Bionic 3nm. Điều này biến iPhone 15 Pro và 15 Ultra trở thành những mẫu iPhone đầu tiên sử dụng chip sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC. Apple cũng được cho là đang thử nghiệm một cách để di chuyển các thành phần của Camera TrueDepth xuống bên dưới màn hình bằng cách sử dụng một phần đục lỗ cho ống kính. Các chuyên gia công nghệ dự đoán, sẽ không có bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào về kích thước màn hình của các mẫu iPhone gần đây. iPhone 15 Ultra có thể trông giống iPhone 15 Plus 6,7 inch với màn hình lớn hơn. Như vậy, ngay cả khi Samsung sử dụng tên gọi Ultra đầu tiên trên dòng Galaxy S, chắc chắn rằng Apple sẽ không bận tâm vì họ chỉ quan tâm đến doanh thu mà một mẫu iPhone 15 Ultra có thể tạo ra là bao nhiêu. Giới công nghệ cũng kỳ vọng iPhone 15 và iPhone 15 Ultra sẽ có màn hình tốc độ làm mới cao và chế độ màn hình Luôn Bật (giống như cặp iPhone 14 Pro). Bên cạnh việc nâng cấp phần mềm, Kuo cũng cho biết iPhone 15 sẽ được sản xuất đồng thời ở Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu điều đó trở thành sự thật, đó sẽ là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên dòng iPhone mới nhất được sản xuất đồng thời ở một quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo LeaksApplePro, Apple sẽ thay đổi cách gọi cho các mẫu iPhone ra mắt vào năm sau. Cụ thể, hãng sẽ cho ra mắt một phiên bản Ultra để thay thế cho Pro Max. Các sản phẩm ra mắt năm 2023 sẽ bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra. Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng cho biết tất cả các mẫu iPhone 15 sẽ bỏ cổng Lightning, thay thế bằng USB-C. Điều này không gây ngạc nhiên vì USB-C sẽ trở thành cổng bắt buộc ở khu vực châu Âu (do quy định của Liên minh Châu Âu) vào năm 2024. LeaksApplePro không chỉ tin rằng iPhone 15 Ultra sẽ có khác biệt lớn so với Pro Max mà còn được bán với giá khởi điểm 1.199 USD, tăng 100 USD so với 1.099 USD của iPhone 14 Pro Max. Nhiều khả năng, iPhone 15 Ultra và cả iPhone 15 Pro sẽ có khả năng quay video 8K. Ông Kuo dự đoán, iPhone 15 Ultra sẽ chỉ có một ống kính tiềm vọng (zoom 6x hoặc zoom 5x) và có thời lượng pin lâu hơn 3-4 giờ. Một báo cáo mới đây cũng cho biết Apple sẽ triển khai tính năng Dynamic Island đến với tất cả thành viên iPhone 15, nhưng tính năng màn hình LTPO/120 Hz vẫn chỉ giới hạn trên các mẫu cao cấp. Về chip xử lý, Apple tiếp tục phân cấp khi iPhone 15 và 15 Plus dùng chip A16 Bionic 4nm, trong khi iPhone 15 Pro và 15 Ultra đi kèm chip A17 Bionic 3nm. Điều này biến iPhone 15 Pro và 15 Ultra trở thành những mẫu iPhone đầu tiên sử dụng chip sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC. Apple cũng được cho là đang thử nghiệm một cách để di chuyển các thành phần của Camera TrueDepth xuống bên dưới màn hình bằng cách sử dụng một phần đục lỗ cho ống kính. Các chuyên gia công nghệ dự đoán, sẽ không có bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào về kích thước màn hình của các mẫu iPhone gần đây. iPhone 15 Ultra có thể trông giống iPhone 15 Plus 6,7 inch với màn hình lớn hơn. Như vậy, ngay cả khi Samsung sử dụng tên gọi Ultra đầu tiên trên dòng Galaxy S, chắc chắn rằng Apple sẽ không bận tâm vì họ chỉ quan tâm đến doanh thu mà một mẫu iPhone 15 Ultra có thể tạo ra là bao nhiêu. Giới công nghệ cũng kỳ vọng iPhone 15 và iPhone 15 Ultra sẽ có màn hình tốc độ làm mới cao và chế độ màn hình Luôn Bật (giống như cặp iPhone 14 Pro). Bên cạnh việc nâng cấp phần mềm, Kuo cũng cho biết iPhone 15 sẽ được sản xuất đồng thời ở Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu điều đó trở thành sự thật, đó sẽ là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên dòng iPhone mới nhất được sản xuất đồng thời ở một quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple