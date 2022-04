Rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc muốn “xuyên thủng” Mặt trăng

Mới đây, tập tài liệu bí mật với gần 1.600 trang gồm các báo cáo, đề xuất, hợp đồng, ghi chú cuộc họp... của AATIP - một chương trình bí mật của Lầu Năm Góc, được triển khai từ năm 2007 - 2012 đã được tiết lộ. AATIP do sĩ quan tình báo Luis Elizondo điều hành trên lầu 5 khu C của Lầu Năm Góc, sâu trong tòa nhà có kiến trúc như một mê cung này. Bộ Quốc phòng trước đó chưa từng thừa nhận sự tồn tại của chương trình này. Chương trình nhiều góc khuất này khởi động năm 2007, theo yêu cầu cấp ngân sách từ nghị sĩ Dân chủ Harry Reid lúc đó đang là lãnh đạo phe đa số tại thượng viện. Theo các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, AATIP không chỉ đơn thuần là điều tra các cuộc chạm trán UFO được báo cáo, mà gồm rất nhiều đề tài nghiên cứu các công nghệ thử nghiệm kỳ lạ, như áo choàng tàng hình, thiết bị phản trọng lực, lỗ sâu có thể đi qua, hay đề xuất "đào hầm" xuyên qua Mặt Trăng bằng bom hạt nhân. Đặc biệt, trong số đó có đề cập đến khả năng tồn tại của nhiều "công nghệ tiên tiến" khác nhau, như "lỗ sâu có thể đi qua", "sao băng và năng lượng tiêu cực", "thông tin liên lạc bằng sóng hấp dẫn tần số cao",... cùng nhiều chủ đề khoa học viễn tưởng. Nhiều báo cáo nhấn mạnh tính phi thực tế của việc triển khai các công nghệ tiên tiến, nhưng lại không né tránh các đề xuất táo bạo, mà điển hình nhất là tạo ra một đường hầm xuyên qua lớp vỏ và lớp phủ của Mặt Trăng bằng cách sử dụng chất nổ nhiệt hạch. Tuy nhiên, đến cuối cùng chính phủ đều không triển khai những kế hoạch điên rồ này. Thay vào đó, các sứ mệnh mang tên Artemis sắp tới của NASA sẽ đưa con người trở lại Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ sau kỷ nguyên Apollo, với mục tiêu là thiết lập sự hiện diện bền vững của con người tại đây. Với mục tiêu này, rõ ràng việc làm rung chuyển Mặt Trăng bằng các vụ nổ hạt nhân sẽ không phải là ưu tiên số 1, hay thậm chí đi ngược lại với tiêu chí an toàn của sứ mệnh. Năm 1947, Không quân Mỹ đã bắt đầu một loạt cuộc điều tra liên quan tới hơn 12.000 hiện tượng UFO được phản ánh. Loạt điều tra này khép lại vào năm 1969, theo tuyên bố chính thức của giới chức trách. Một nghiên cứu đáng chú ý khác mang mật danh "Dự án Sách xanh" bắt đầu năm 1952. Dù không có giải thích thỏa đáng cho 701 trường hợp trong số hơn 12.000 trường hợp UFO được phản ánh nói trên, nghiên cứu này vẫn đưa ra kết luận trong hầu hết vật thể lạ được nhìn thấy chỉ là các ngôi sao, đám mây, máy bay dân sự hoặc máy bay trinh sát. Trong bản ghi nhớ về việc chấm dứt "Dự án Sách xanh", Bộ trưởng Không quân Mỹ lúc bấy giờ, ông Robert C. Seamans Jr., nhấn mạnh dự án này "không có lý do gì để tiếp tục tồn tại dù vì an ninh quốc gia hay lợi ích khoa học". Kết luận được đưa ra chóng vánh khiến những người quan tâm tới vấn đề này hụt hẫng, song nó chưa đủ làm lung lay niềm tin của họ vào những vật thể được cho là không phải của cư dân trái đất và những cuộc săn tìm UFO được cho là chưa bao giờ kết thúc! Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

