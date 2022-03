Tìm thấy thứ giúp con người duy trì sự sống ở Mặt Trăng

Các nhà khoa học từ Đại học Arizona (Mỹ) đã phát hiện bằng chứng rõ ràng về băng sâu bên trong các miệng hố ở vùng cực của Mặt Trăng - nơi nhiệt độ có thể giảm xuống -250 độ C do ánh sáng Mặt Trời không thể xuyên qua trong hố tối. Trước đó, những dữ liệu này từng bị nghi ngờ bởi dù ánh sáng không xuyên tới, gió Mặt Trời mang bức xạ mạnh mẽ vẫn có thể xuyên vào đến tận đáy hố, phá vỡ các phân tử hình thành băng. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm được chìa khoá của vấn đề, đó chính là dị thường từ tính xung quanh một số miệng hố va chạm, chính là tàn tích của từ quyển cổ đại mà Mặt Trăng từng sở hữu. Dị thường từ tính này đã làm lệch hướng gió Mặt Trời, từ đó giúp bảo tồn lượng băng nước quý giá bên trong. Vì đó đích thực là nước, nên các hồ băng ngầm sâu dưới các miệng hố va chạm này sẽ là kho báu lớn cho con người khi xây dựng các khu định cư ngoài Trái Đất. Nguồn nước quý giá này có thể phục vụ sinh hoạt cũng như làm nhiên liệu cho các thiết bị, tàu vũ trụ của con người. Băng nước này được cho là dạng băng nước nguyên thủy được các sao chổi mang đến vào buổi bình minh của Mặt Trăng, khi nó còn là một thiên thể dễ sống và có từ quyển. Thậm chí trước đây có nghiên cứu cho rằng Mặt Trăng từng có sự sống sơ khai nhưng rồi dần tuyệt chủng theo sự mất đi của từ trường. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng, chúng ta nên tìm kiếm là hàng trăm miệng hố va chạm - miệng núi lửa luôn chìm trong bóng tối. So với Trái Đất, Mặt Trăng có độ nghiêng nhỏ về phía Mặt Trời dẫn đến việc ánh nắng luôn chiếu theo phương nghiêng lớn ở một số vùng, nên không bao giờ rọi xuống nổi các hố sâu. Trước đây, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng vững chắc cho thấy từ khi mặt trăng mới hình thành vào 4 tỉ năm trước, nó đã sở hữu nước dạng lỏng và các điều kiện để phát triển sự sống. Điều này trùng khớp với thuyết hình thành Mặt Trăng đang phổ biến hiện nay: một thiên thạch bằng kích cỡ Sao Hỏa lao vào trái đất, thay đổi nó mãi mãi và một phần mảnh vỡ đã tách ra thành mặt trăng. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV

